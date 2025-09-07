快訊

顧男駕駛自小客車左轉志廣路263巷口時，不慎自撞路旁矮牆翻覆。圖：讀者提供

桃園市中壢區今(7)日中午12時40分許，一名28歲顧姓男子駕駛自小客車左轉志廣路263巷口時，不慎自撞路旁矮牆翻覆，車內父母及妹妹共3人及顧男本人皆受輕傷，經檢測酒測值為0，詳細肇因仍待中壢警分局釐清。

54884
事故導致車內父母及妹妹共3人及顧男本人皆受輕傷。圖：讀者提供

警方說明，中壢交通中隊於今日12時40分許獲報，在志廣路263巷口有交通事故發生，立即派員前往。經了解，28歲顧男駕駛自小客車自志廣路內側車道左轉志廣路263巷時，自撞路旁矮牆而翻車，致使自己及車內乘客3人54歲父、54歲母、26歲妹均受有輕微擦、挫傷，經測試顧男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車務必保持專注，轉彎或進出巷弄時應減速慢行，並隨時注意周遭環境，以避免發生事故，保障自身與乘客安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢小客車自撞矮牆側翻！擋風玻璃全毀 一家四口慘受傷 

