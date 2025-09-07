快訊

爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

7旬翁騎機車自摔命危 瑞芳警CPR聯手路人及時救回

中央社／ 新北7日電

74歲李姓老翁昨天在新北市瑞芳區騎機車不慎自摔，雙腿遭機車壓住命危，正巧員警巡邏經過，在黃金救援時間實施心肺復甦術（CPR），聯手熱心路人將李翁從鬼門關前拉回。

瑞芳警分局今天表示，瑞芳派出所巡佐蘇俊和與警員白家豪，昨天上午9時巡邏行經明燈路與瑞八路口，發現一輛機車橫倒路旁，李翁被車身壓住雙腳，2名員警見狀下車將機車移開後，發現老翁已失去意識且呼吸微弱，生命危在旦夕。

此時，一名女子見狀急奔前來協助，警方除通報消防局派遣救護員前來救援外，並為李翁實施心肺復甦術（CPR），經過數十秒，李翁逐漸恢復意識，能緩緩睜眼並表達疼痛，呼吸也逐漸恢復穩定。

警方指出，救護員到場後建議送醫檢查，但李翁堅持不願就醫，救護員只好在現場為李翁檢查，確認無礙後，由員警送至派出所休息，並聯繫親友至派出所將李翁接回家照顧。

瑞芳 救護員

延伸閱讀

無私奉獻十餘年 新北瑞芳弓橋里張丁財獲選環保英雄

瑞芳粗坑口路水公司挖破天然氣管 基隆民宅廚房冒煙爐火沒關

新北瑞芳水公司施工挖破瓦斯管 緊急處理未釀災

監委關注「番」字地名涉歧視 嘉縣番路鄉、阿里山鄉長錯愕驚訝

相關新聞

高雄台積電外圍廠區發現未爆彈 八軍團：早期遺留的炸彈鏽蝕殘體

高雄楠梓產業園區興建中的台積電廠區外圍的中油桶槽區，今天近午時分，市府新工處包商進行整治開挖過程中發現一枚未爆彈，市府通...

三重聯結車載鋼梁突脫落 側翻重砸路面驚險瞬間曝光

新北市三重區今天上午發生鋼梁掉落意外。1輛聯結車載運15公尺長的大型鋼梁，行經三重區吉祥街與集賢路口時，鋼梁不明原因突然...

台中熟女騎機車逛市場2秒扯褲行竊 落網辯：有結帳但長期吃藥忘了

台中市王姓女子在今年5月間涉嫌騎機車逛向上市場時，順手扯下一間服飾店擺在架上的兩條褲子，隨後騎車離開，造成店家損失300...

酒後攔車釀8對3當街咆哮 超優勢警力趕抵雙方道歉收場

齊姓男子等3人昨晚在台北市中正區酒後準備搭乘計程車，出手攔停車輛遭誤以為騷擾女子，孟姓男子揪出附近的6名友人到場理論，警...

台南中年男路邊持石頭敲打轎車 稱「車內有人受困」 警逮捕送辦

46歲侯姓男子昨天晚間在台南市中西區金華路4段路邊，隨機持地上石頭、物品破壞路邊停放的銀色與黑車車輛，導致兩台轎車遭殃，...

為討10萬元衝友人家狂噴滅火器 莽男遭阻竟踹門砸磚秒遭逮

28歲鍾男因不滿朋友欠他10萬卻拖欠，昨天下午至友人位於新北市中和區的租住處討債，還在樓梯間亂噴滅火器，住戶以為發生火警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。