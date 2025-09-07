7旬翁騎機車自摔命危 瑞芳警CPR聯手路人及時救回

74歲李姓老翁昨天在新北市瑞芳區騎機車不慎自摔，雙腿遭機車壓住命危，正巧員警巡邏經過，在黃金救援時間實施心肺復甦術（CPR），聯手熱心路人將李翁從鬼門關前拉回。

瑞芳警分局今天表示，瑞芳派出所巡佐蘇俊和與警員白家豪，昨天上午9時巡邏行經明燈路與瑞八路口，發現一輛機車橫倒路旁，李翁被車身壓住雙腳，2名員警見狀下車將機車移開後，發現老翁已失去意識且呼吸微弱，生命危在旦夕。

此時，一名女子見狀急奔前來協助，警方除通報消防局派遣救護員前來救援外，並為李翁實施心肺復甦術（CPR），經過數十秒，李翁逐漸恢復意識，能緩緩睜眼並表達疼痛，呼吸也逐漸恢復穩定。

警方指出，救護員到場後建議送醫檢查，但李翁堅持不願就醫，救護員只好在現場為李翁檢查，確認無礙後，由員警送至派出所休息，並聯繫親友至派出所將李翁接回家照顧。