苗栗市南苗扒手出沒 婦人損失1.8萬元 警方加強查處宣導
一名婦人昨天在苗栗市南苗市場被扒，損失1萬8000元及證件，PO文引起熱烈回響有慘痛經驗，警方除了加強便衣埋守肅竊，也宣導民眾隨時注意隨身攜帶財物，不要離開視線，財不露白防竊。
昨天中元節，一早苗栗市南苗市場人潮眾多，一名婦人上午10點發現整個錢包不翼而飛，損失1萬8000元及證件，市場管理單位立即廣播注意， 苗栗警分局南苗派出所據報，立即派員現場查處，因人車出入混雜無功而返。
婦人的家人在臉書PO文指出，遭竊當下似乎有人刻意推擠，但看起來像正常買菜的人，也就沒多想，直到要結帳才發現錢包不見，報案才知道最近南苗市場發生好幾起竊案，但南苗市場又沒有監視器，只能認賠，大家逛市場時一定要特別小心，錢包手機都要顧好。
警方表示，針對傳統市場加強防竊巡守，同時將轄區扒竊慣犯列入重點查緝目標，今天市場防竊宣導，呼籲民眾在人潮擁擠的市場，應注意隨身攜帶財物不要離開視線，財不露白，隨身包包應妥慎關上、轉往胸前背戴，避免遭宵小覬覦扒竊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言