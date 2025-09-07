苗栗市南苗扒手出沒 婦人損失1.8萬元 警方加強查處宣導

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一名婦人昨天在苗栗市南苗市場被扒，損失1萬8000元及證件，PO文引起熱烈回響有慘痛經驗，警方除了加強便衣埋守肅竊，也宣導民眾隨時注意隨身攜帶財物，不要離開視線，財不露白防竊。

昨天中元節，一早苗栗市南苗市場人潮眾多，一名婦人上午10點發現整個錢包不翼而飛，損失1萬8000元及證件，市場管理單位立即廣播注意， 苗栗警分局南苗派出所據報，立即派員現場查處，因人車出入混雜無功而返。

婦人的家人在臉書PO文指出，遭竊當下似乎有人刻意推擠，但看起來像正常買菜的人，也就沒多想，直到要結帳才發現錢包不見，報案才知道最近南苗市場發生好幾起竊案，但南苗市場又沒有監視器，只能認賠，大家逛市場時一定要特別小心，錢包手機都要顧好。

警方表示，針對傳統市場加強防竊巡守，同時將轄區扒竊慣犯列入重點查緝目標，今天市場防竊宣導，呼籲民眾在人潮擁擠的市場，應注意隨身攜帶財物不要離開視線，財不露白，隨身包包應妥慎關上、轉往胸前背戴，避免遭宵小覬覦扒竊。

苗栗市南苗市場人潮眾多，警方今宣導防竊。圖／苗栗警察分局提供
