台中熟女騎機車逛市場2秒扯褲行竊 落網辯：有結帳但長期吃藥忘了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓女子在今年5月間涉嫌騎機車逛向上市場時，順手扯下一間服飾店擺在架上的兩條褲子，隨後騎車離開，造成店家損失3000元，警方循線查獲王女到案，王女辯稱，有憂鬱症已吃藥多年，也稱有付錢，但過程忘了，警方仍依竊盜罪送辦後，檢方近日偵結起訴。

第一警分局公益所在今年5月8日上午8時許獲報，西區向上市場有服裝店的服飾遭竊，警方檢視監視器發現，當時一名女騎士騎機車停在攤位前，未熄火、未下車，徒手扯下兩件黑色短褲後夾在腿上，隨即加速逃離，整個過程不到一分鐘，造成店家損失3000元。

警方依據車牌查出44歲王姓女子到案，王女過去曾犯竊盜、公共危險案件，警詢時辯稱，「我不太記得過程，已吃憂鬱症藥十幾年了，應該是我買的」，也稱褲子已經送給女兒穿，警方將全案依竊盜罪函送台中地檢署後，檢方近日偵結起訴。

第一分局提醒，監視器即是真實的「記憶還原器」，再怎麼聲稱忘記或誤以為「已經買過」，都難以掩飾犯罪行為。精神壓力或健康問題應尋求正規醫療協助，切勿淪為行竊藉口。警方將持續加強市場巡邏，保障店家與民眾的財產安全。

台中市王姓女子在今年5月間涉嫌騎機車在向上市場行竊，得手2件短褲，檢方近日依竊盜罪起訴她。記者陳宏睿／翻攝
竊盜 憂鬱症 監視器

