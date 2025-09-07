聽新聞
0:00 / 0:00
酒後攔車釀8對3當街咆哮 超優勢警力趕抵雙方道歉收場
齊姓男子等3人昨晚在台北市中正區酒後準備搭乘計程車，出手攔停車輛遭誤以為騷擾女子，孟姓男子揪出附近的6名友人到場理論，警方接獲路人報案，派出15員優勢警力到場，強勢隔絕滋事雙方，抄登身分資料並約制，所幸雙方互相道歉後離去，未釀進一步衝突。
警方調查，46歲齊男與兩名友人昨晚9時許酒後在中正區忠孝東路二段呼叫UBER計程車，見車輛靠近出手攔停，未料28歲孟姓男子與陳姓女友騎乘Ubike經過，齊男等人舉動驚擾到陳女，孟男誤以為3人在騷擾陳女，於是當場要求3人道歉，並呼叫正在附近用餐的6名友人到場助陣。
齊男3人上車受阻，雙方互相言語挑釁，路過民眾發現多人聚集路邊，還有人朝車輛咆哮，立刻報警處理，轄區中正第一分局獲報後嚴正應對，將線上15員優勢警力派往現場。
員警到場後強勢隔絕齊男、孟男雙方，初步釐清現場無暴行或傷人行為，雙方也稱是誤會，不願追究並相互道歉，員警抄登現場人員身分資料，檢視雙方人員無人受傷，告誡雙方切勿再有滋擾行為後，雙方各自離去，最終未釀進一步衝突。
警方呼籲，民眾飲酒應適量，保持理性避免情緒失控導致衝突，遇到糾紛時應立即報警處理，以保障自身與他人安全，避免事態惡化，警方將持續落實治安維護，確保市民生活安寧。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言