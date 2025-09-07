快訊

「我非任何陣營、掌權者應受檢視」前TaiwanPlus英籍記者3點聲明回應

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

台南中年男路邊持石頭敲打轎車 稱「車內有人受困」 警逮捕送辦

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

46歲侯姓男子昨天晚間在台南市中西區金華路4段路邊，隨機持地上石頭、物品破壞路邊停放的銀色與黑車車輛，導致兩台轎車遭殃，車體受損；轄區第二警分局海安派出所員警巡邏經過，當場目擊，上前盤查制止，將他依毀損現行犯逮捕，移送台南地檢署偵辦。

全案事發經過網友chiaolin_7目擊並拍下影片上傳threads指出，「一開始他一直在扳車門 我跟我爸說他該不會是想偷車吧 但他又自言自語的疑似喝醉 後來爬上去車頂跳 然後他就開始拿東西砸車」，網友留言「砸車還砸到自己的手，怎麼不往自己的頭砸」。

據了解，侯姓男子聲稱因為看到車內有人受困，覺得他們是被冤枉，所以才想設法打開車門救人；經調查，侯並沒有任何精神症狀證明。

第二分局海安派出所副所長侯宏霖指出，昨天晚間9時許，所內員警巡邏途中，在金華路4段發現侯姓男子正徒手敲打停於路旁車輛，員警立即上前盤查制止，當場將侯依現行犯逮捕；經通知遭毀損的銀色、黑色轎車車主製作筆錄，全案依毀損罪嫌移送偵辦。

46歲侯姓男子昨天晚間在台南市中西區金華路4段路邊，隨機持地上石頭、物品破壞路邊停放的銀色與黑車車輛，導致兩台轎車遭殃，車體受損。記者袁志豪／翻攝
46歲侯姓男子昨天晚間在台南市中西區金華路4段路邊，隨機持地上石頭、物品破壞路邊停放的銀色與黑車車輛，導致兩台轎車遭殃，車體受損。記者袁志豪／翻攝
46歲侯姓男子昨天晚間在台南市中西區金華路4段路邊，隨機持地上石頭、物品破壞路邊停放的銀色與黑車車輛，導致兩台轎車遭殃，車體受損。記者袁志豪／翻攝
46歲侯姓男子昨天晚間在台南市中西區金華路4段路邊，隨機持地上石頭、物品破壞路邊停放的銀色與黑車車輛，導致兩台轎車遭殃，車體受損。記者袁志豪／翻攝

