台南中年男路邊持石頭敲打轎車 稱「車內有人受困」 警逮捕送辦

46歲侯姓男子昨天晚間在台南市中西區金華路4段路邊，隨機持地上石頭、物品破壞路邊停放的銀色與黑車車輛，導致兩台轎車遭殃，車體受損；轄區第二警分局海安派出所員警巡邏經過，當場目擊，上前盤查制止，將他依毀損現行犯逮捕，移送台南地檢署偵辦。

全案事發經過網友chiaolin_7目擊並拍下影片上傳threads指出，「一開始他一直在扳車門 我跟我爸說他該不會是想偷車吧 但他又自言自語的疑似喝醉 後來爬上去車頂跳 然後他就開始拿東西砸車」，網友留言「砸車還砸到自己的手，怎麼不往自己的頭砸」。

據了解，侯姓男子聲稱因為看到車內有人受困，覺得他們是被冤枉，所以才想設法打開車門救人；經調查，侯並沒有任何精神症狀證明。