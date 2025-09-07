聽新聞
0:00 / 0:00
台南中年男路邊持石頭敲打轎車 稱「車內有人受困」 警逮捕送辦
46歲侯姓男子昨天晚間在台南市中西區金華路4段路邊，隨機持地上石頭、物品破壞路邊停放的銀色與黑車車輛，導致兩台轎車遭殃，車體受損；轄區第二警分局海安派出所員警巡邏經過，當場目擊，上前盤查制止，將他依毀損現行犯逮捕，移送台南地檢署偵辦。
全案事發經過網友chiaolin_7目擊並拍下影片上傳threads指出，「一開始他一直在扳車門 我跟我爸說他該不會是想偷車吧 但他又自言自語的疑似喝醉 後來爬上去車頂跳 然後他就開始拿東西砸車」，網友留言「砸車還砸到自己的手，怎麼不往自己的頭砸」。
據了解，侯姓男子聲稱因為看到車內有人受困，覺得他們是被冤枉，所以才想設法打開車門救人；經調查，侯並沒有任何精神症狀證明。
第二分局海安派出所副所長侯宏霖指出，昨天晚間9時許，所內員警巡邏途中，在金華路4段發現侯姓男子正徒手敲打停於路旁車輛，員警立即上前盤查制止，當場將侯依現行犯逮捕；經通知遭毀損的銀色、黑色轎車車主製作筆錄，全案依毀損罪嫌移送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言