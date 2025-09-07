快訊

交通安全月推廣人本交通理念 桃警籲民眾落實停讓文化

交通部訂定今年九月份為全國交通安全月。圖：警方提供

交通部訂定今年九月份為全國交通安全月，為落實扎根「人本交通 停讓文化」，推廣「車輛慢看停 行人安全行」理念，桃園警察局於交通安全月期間，結合各項活動機會辦理「分眾及分齡」交通安全宣導，以強化駕駛人及行人守法觀念，並賡續於交通安全月期間推行各類主題實體宣導及專題演講場次。

S 44417094
桃園市警察局於交通安全月期間，結合各項活動機會辦理「分眾及分齡」交通安全宣導。圖：警方提供

交通警察大隊長李維振表示，停讓文化奠定良好人本交通基礎，於交通安全月期間活動加強推廣「路口停讓」、「行人停看聽」等交通安全觀念，並提供背板、手舉牌等道具，期能藉此呼籲民眾共同重視「路口安全」；此外，亦準備精美宣導小品供行人穿戴，除增進吸引力外，更重要的是增加夜間用路時辨識度，降低車禍事故發生機率。

李維振強調，交通安全月期間除加強路口易肇事各項違規項目取締外，亦持續辦理各類交通安全宣導活動，將以分齡分眾策略，與企業合作、深入校園或里辦公處，辦理實體宣導及專題演講方式，呼籲用路人行經路口或穿越道路時，應建立「停讓」、「減速」及「左右察看」等觀念，避免再以「被A柱遮擋、沒有看到行人」等原因作為交通事故的藉口，像這類的不小心將成為遺憾的開端。

李維振也提到，在命運的十字路口，「看不見」、「疏忽」、「分心」就是風險，用路人務必時刻專心、謹慎，才能保障自身及他人生命財產安全，最後呼籲各位用路人，維護交通安全必須透過提升大家交通安全素養，把好的習慣維持並內化，共同創造良好交通安全環境，請大家共同響應交通安全月，「停讓文化、你我同行」。

本文章來自《桃園電子報》。原文：交通安全月推廣人本交通理念 桃警籲民眾落實停讓文化

行人 警察 桃園

