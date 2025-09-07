為討10萬元衝友人家狂噴滅火器 莽男遭阻竟踹門砸磚秒遭逮

28歲鍾男因不滿朋友欠他10萬卻拖欠，昨天下午至友人位於新北市中和區的租住處討債，還在樓梯間亂噴滅火器，住戶以為發生火警趕緊報警。警方及消防到場時鍾男還與住戶發生衝突，當場被警方壓制逮捕，詢後依傷害、侵入住宅、毀損罪嫌送辦。

新北市消防局與中和警方昨天下午4時許接獲報案，中和區環中路1處民宅有火警，警方及消防人員趕抵時卻並未發現任何火煙，但有1名28歲鍾男在現場大聲咆哮，住戶見狀不滿上前制止，鍾男竟出腳猛踹公寓鐵門還砸磚頭，還與住戶發生肢體衝突。