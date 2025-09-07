聽新聞
為討10萬元衝友人家狂噴滅火器 莽男遭阻竟踹門砸磚秒遭逮
28歲鍾男因不滿朋友欠他10萬卻拖欠，昨天下午至友人位於新北市中和區的租住處討債，還在樓梯間亂噴滅火器，住戶以為發生火警趕緊報警。警方及消防到場時鍾男還與住戶發生衝突，當場被警方壓制逮捕，詢後依傷害、侵入住宅、毀損罪嫌送辦。
新北市消防局與中和警方昨天下午4時許接獲報案，中和區環中路1處民宅有火警，警方及消防人員趕抵時卻並未發現任何火煙，但有1名28歲鍾男在現場大聲咆哮，住戶見狀不滿上前制止，鍾男竟出腳猛踹公寓鐵門還砸磚頭，還與住戶發生肢體衝突。
警員立刻將鍾男壓制逮捕，據了解鍾男因不滿朋友欠他10萬塊卻不斷拖欠，昨天下午4時許來到朋友位於中和區環中路的租住家討債，但朋友疑似不在家未應門，鍾男氣得在公寓樓梯間亂噴滅火器，導致整個樓梯間煙霧瀰漫，其他住戶以為發生火警才會報案。鍾男隨後被警方帶回警局偵訊，詢後將依傷害、侵入住宅、毀損罪嫌送辦。
