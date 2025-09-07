快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

聽新聞
0:00 / 0:00

為討10萬元衝友人家狂噴滅火器 莽男遭阻竟踹門砸磚秒遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

28歲鍾男因不滿朋友欠他10萬卻拖欠，昨天下午至友人位於新北市中和區的租住處討債，還在樓梯間亂噴滅火器，住戶以為發生火警趕緊報警。警方及消防到場時鍾男還與住戶發生衝突，當場被警方壓制逮捕，詢後依傷害、侵入住宅、毀損罪嫌送辦。

新北市消防局與中和警方昨天下午4時許接獲報案，中和區環中路1處民宅有火警，警方及消防人員趕抵時卻並未發現任何火煙，但有1名28歲鍾男在現場大聲咆哮，住戶見狀不滿上前制止，鍾男竟出腳猛踹公寓鐵門還砸磚頭，還與住戶發生肢體衝突。

警員立刻將鍾男壓制逮捕，據了解鍾男因不滿朋友欠他10萬塊卻不斷拖欠，昨天下午4時許來到朋友位於中和區環中路的租住家討債，但朋友疑似不在家未應門，鍾男氣得在公寓樓梯間亂噴滅火器，導致整個樓梯間煙霧瀰漫，其他住戶以為發生火警才會報案。鍾男隨後被警方帶回警局偵訊，詢後將依傷害、侵入住宅、毀損罪嫌送辦。

警方趕抵現場將鍾男壓制逮捕。圖／擷取自黑色豪門企業
警方趕抵現場將鍾男壓制逮捕。圖／擷取自黑色豪門企業
鍾男在樓梯間噴灑滅火器，住戶以為發生火警立即報警。記者黃子騰／翻攝
鍾男在樓梯間噴灑滅火器，住戶以為發生火警立即報警。記者黃子騰／翻攝

住戶 朋友

延伸閱讀

恆春老街知名綠豆饌深夜突然竄出火警 幸無人傷

影／蘆竹塑膠工廠火警爆炸聲嚇到民眾 消防隊抵達5分鐘撲滅

火勢猛烈冒濃煙…新莊公寓火警37歲男住戶命危 尚在搶救中

濃煙直竄天！新北新莊公寓火警 40歲男倒臥火場命危送醫

相關新聞

台南永康廣告印刷社竄大量濃煙 一家5口睡夢中驚醒逃生

台南永康區中華路一處2層樓連棟建築今早8點多發生火警，且傳出屋內有2人受困，消防局獲報派遣大批人車前往救援，抵達現場時發...

影／台66平鎮段3大小車連環車禍 大貨車爆火花翻覆驚險1傷

桃園市22歲黃姓男子昨晚開車行經台66快速道東向平鎮段25.2公里，失控自撞台66線內側護欄，轎車斜插車道，後方左姓大貨...

台南國道1號仁德段凌晨4車追撞 4人輕重傷送醫

國道1號北上331.7公里台南仁德段今凌晨近3點時發生一起4車連環撞車禍，27歲莊姓男子因不明原因追撞前方43歲張姓男子...

台南中年男路邊持石頭敲打轎車 稱「車內有人受困」 警逮捕送辦

46歲侯姓男子昨天晚間在台南市中西區金華路4段路邊，隨機持地上石頭、物品破壞路邊停放的銀色與黑車車輛，導致兩台轎車遭殃，...

為討10萬元衝友人家狂噴滅火器 莽男遭阻竟踹門砸磚秒遭逮

28歲鍾男因不滿朋友欠他10萬卻拖欠，昨天下午至友人位於新北市中和區的租住處討債，還在樓梯間亂噴滅火器，住戶以為發生火警...

國道8號台南安定段小貨車陷火海 燒到剩骨架車主順利逃生無傷亡

國道8號西向約5.6公里台南安定路段今早7點多發生一起火燒車事故，南市消防局獲報派遣人車前往灌救，趕抵現場時，小貨車已全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。