高雄機車騎士馬路突自摔「刮中」賓士 網好奇：怎摔的？
詹姓男子昨天上午11時騎機車行經高市永豐路突自摔，後滑行撞及路邊違停賓士，身體多處擦挫傷；過程被他車PO網調侃，「這年頭刮中賓士的機率越來越高了」，不少網友好奇騎士到底如何摔車，警方指初判是詹男騎車太過肇禍。
網路社群「Threads」有網友貼出一則影片，只見片中一名年輕的機車騎士騎在路上一個轉彎後，突然自摔，車子滑行撞上路邊違停的賓士車；原PO貼文指，這年頭刮中賓士的機率越來越高了，年輕人不知道有沒有保機車任意險，雖然賓士違停，聽到聲音的當下，在前面停下來，打電話叫救護車，騎士表示左手好像斷了。
不少網友好奇提問「等等．．他到底為什麼摔了」、「這都能摔，確定以後還要騎車嗎」、「看起來沒什麼東西讓他急剎，怎麼會摔」、「不知道是不是路太爛＋打龍頭，要不就是技術爛或沒在看路」。
轄區前鎮警分局指出，這起事故發生在昨天上午11時許，當時詹姓男子（23歲）騎機車沿永豐路北往南行駛，行至事故地點自摔滑行後，碰撞林姓男子（64歲）違停路邊的賓士車。
詹男摔車後身體多處擦挫傷，幸經救護員送醫治療，無生命危險。警方事後對詹男酒測，無酒精反應；警方初步研判疑詹男當時行車車速過快肇禍，賓士違停部分，將交通大隊釐清肇責後予以開罰。
