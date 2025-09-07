影／台66平鎮段3大小車連環車禍 大貨車爆火花翻覆驚險1傷

桃園市22歲黃姓男子昨晚開車行經台66快速道東向平鎮段25.2公里，失控自撞台66線內側護欄，轎車斜插車道，後方左姓大貨車司機煞車不及，擦撞轎車爆出火花後翻覆，佔據外側車道及路肩，導致後方簡男駕駛小客貨車再追撞大貨車，左男左手挫傷，幸無大礙，警方處理恢復通行，正調查釐清黃男肇責。

平鎮警方指出，黃男駕駛轎車昨晚21時36分，自台66線東向往大溪方向，行經台66線平鎮路段25.2公里，不明原因失控自撞台66護欄，後方大貨車左姓司機（39歲）閃避不及，擦撞轎車後爆出火花翻覆，頗為驚險，大貨車側翻佔據外側車道及路肩，導致後方另一輛簡姓男子（36歲）駕駛廂型小客貨車追撞大貨車，現場撞擊零件散落一地，幸好只有左男左手挫傷，送醫沒有大礙。