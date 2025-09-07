快訊

錯過再等15年！月全食最長「紅月」凌晨登場 天文館曝伴隨一奇特天象

江祖平爆料性侵案 三立新聞主播接連聲援「不可能搓湯圓」

MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台66平鎮段3大小車連環車禍 大貨車爆火花翻覆驚險1傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市22歲黃姓男子昨晚開車行經台66快速道東向平鎮段25.2公里，失控自撞台66線內側護欄，轎車斜插車道，後方左姓大貨車司機煞車不及，擦撞轎車爆出火花後翻覆，佔據外側車道及路肩，導致後方簡男駕駛小客貨車再追撞大貨車，左男左手挫傷，幸無大礙，警方處理恢復通行，正調查釐清黃男肇責。

平鎮警方指出，黃男駕駛轎車昨晚21時36分，自台66線東向往大溪方向，行經台66線平鎮路段25.2公里，不明原因失控自撞台66護欄，後方大貨車左姓司機（39歲）閃避不及，擦撞轎車後爆出火花翻覆，頗為驚險，大貨車側翻佔據外側車道及路肩，導致後方另一輛簡姓男子（36歲）駕駛廂型小客貨車追撞大貨車，現場撞擊零件散落一地，幸好只有左男左手挫傷，送醫沒有大礙。

平鎮警方表示，這起台66撞車禍意外發生，幸好晚上行車不多，轎車自撞護欄及大貨車翻覆車道，造成台66大溪方向中斷近2小時，排除故障後恢復通行，警方對3人酒測值均為0，黃男肇責將由警方進一步釐清調查中。

台66線東向平鎮段黃男轎車失控自撞護欄，後方大貨車追撞翻覆及另一輛小客貨車撞擊造成3車車禍、1傷。圖／警方提供
台66線東向平鎮段黃男轎車失控自撞護欄，後方大貨車追撞翻覆及另一輛小客貨車撞擊造成3車車禍、1傷。圖／警方提供
台66線東向平鎮段黃男轎車失控自撞護欄，後方大貨車追撞翻覆及另一輛小客貨車撞擊造成3車車禍、1傷。圖／警方提供
台66線東向平鎮段黃男轎車失控自撞護欄，後方大貨車追撞翻覆及另一輛小客貨車撞擊造成3車車禍、1傷。圖／警方提供
台66線東向平鎮段黃男轎車失控自撞護欄，後方大貨車追撞翻覆及另一輛小客貨車撞擊造成3車車禍、1傷。圖／警方提供
台66線東向平鎮段黃男轎車失控自撞護欄，後方大貨車追撞翻覆及另一輛小客貨車撞擊造成3車車禍、1傷。圖／警方提供
台66線東向平鎮段黃男轎車失控自撞護欄，後方大貨車追撞翻覆及另一輛小客貨車撞擊造成3車車禍、1傷。圖／警方提供
台66線東向平鎮段黃男轎車失控自撞護欄，後方大貨車追撞翻覆及另一輛小客貨車撞擊造成3車車禍、1傷。圖／警方提供

車道 自撞 失控

延伸閱讀

影／BMW下坡過彎車速過快自撞路邊大貨車！波及3工人釀1死2輕傷

台中嚴重車禍 機車疑要超車被大貨車輾壓2人重傷 騎士不治

國3北上大溪段大貨車突爆胎撞BMW車禍 一人受傷

中壢大貨車吊臂勾倒號誌 對向機車騎士遭波及

相關新聞

台南永康廣告印刷社竄大量濃煙 一家5口睡夢中驚醒逃生

台南永康區中華路一處2層樓連棟建築今早8點多發生火警，且傳出屋內有2人受困，消防局獲報派遣大批人車前往救援，抵達現場時發...

影／台66平鎮段3大小車連環車禍 大貨車爆火花翻覆驚險1傷

桃園市22歲黃姓男子昨晚開車行經台66快速道東向平鎮段25.2公里，失控自撞台66線內側護欄，轎車斜插車道，後方左姓大貨...

台南國道1號仁德段凌晨4車追撞 4人輕重傷送醫

國道1號北上331.7公里台南仁德段今凌晨近3點時發生一起4車連環撞車禍，27歲莊姓男子因不明原因追撞前方43歲張姓男子...

為討10萬元衝友人家狂噴滅火器 莽男遭阻竟踹門砸磚秒遭逮

28歲鍾男因不滿朋友欠他10萬卻拖欠，昨天下午至友人位於新北市中和區的租住處討債，還在樓梯間亂噴滅火器，住戶以為發生火警...

國道8號台南安定段小貨車陷火海 燒到剩骨架車主順利逃生無傷亡

國道8號西向約5.6公里台南安定路段今早7點多發生一起火燒車事故，南市消防局獲報派遣人車前往灌救，趕抵現場時，小貨車已全...

高雄機車騎士馬路突自摔「刮中」賓士 網好奇：怎摔的？

詹姓男子昨天上午11時騎機車行經高市永豐路突自摔，後滑行撞及路邊違停賓士，身體多處擦挫傷；過程被他車PO網調侃，「這年頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。