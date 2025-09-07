聽新聞
0:00 / 0:00
台南永康廣告印刷社竄大量濃煙 一家5口睡夢中驚醒逃生
台南永康區中華路一處2層樓連棟建築今早8點多發生火警，且傳出屋內有2人受困，消防局獲報派遣大批人車前往救援，抵達現場時發現1樓竄出大量濃煙，屋主與妻子及母親已自行逃出，屋主父親及女兒則在鐵皮頂樓平台等待救援，所幸5人救出時均無大礙，僅屋主53歲妻子預防性送醫，而火勢約20分鐘內順利撲滅。
消防局今早8點20分接獲報案，永康區中華路一處鐵皮建築發生火警，且有民眾受困，隨即派遣鹽行、永康、復興、大灣等分隊，共19車、44人前往救援，消防人員抵達現場時，起火戶1樓屋內已瀰漫大量濃煙，但並無明顯火勢，屋主與其妻子及母親已先自行逃出，屋內則有2人在鐵皮屋頂等待救援。
消防人員趕緊利用雲梯車將屋主的父親及屋主女兒從鐵皮屋頂救出，同時也布水線進入屋內灌救，火勢約在8點46分獲控制；經救護人員檢傷，被救出的1家5口均意識清楚，但屋主妻子疑因吸入濃煙身體不適，預防性送醫治療。
據了解，該起火戶為廣告印刷社，1樓擺放不少印刷機器，現場疑從1樓開始延燒，導致火煙相當猛烈，消防人員初估約有4間房間遭濃煙煙燻，燃燒面積約20平方公尺，詳細起火原因、財損仍待進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言