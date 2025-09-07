聽新聞
社區撞見警⋯通緝男鞋噴飛拚命往家逃 警踹門壓地逮捕
桃園市桃園區一名33歲彭姓男子遭通緝，警方昨下午前往其居住的社區查訪，雙方恰巧於社區中庭撞見，彭男先是衝回大廳並把大門關上擋住員警，發生激烈拉扯，隨即又衝回樓上與員警隔門對峙，最後仍被員警一腳踹開大門，壓制在地逮捕。
昨下午1時50分許，桃園警分局同安所員警前往轄區莊敬路一處社區，訪查因涉嫌竊盜及侵佔案件遭發布通緝中的33歲彭姓男子行蹤，沒想到剛進社區中庭就遇到彭男。
彭男一見到員警，馬上往回跑並試圖關上大門，想把員警擋在門外，經過一番推擠，員警猛力推開大門衝入社區大廳，雙方發生拉扯，彭男又拚命掙脫，連拖鞋都噴掉了，死命逃回三樓住家，員警立即呼叫支援。
警網迅速趕到時，前往三樓與彭男隔著家門對峙，警方不斷在外面向彭男呼喊出來，正當彭男在門內猶豫是否要配合逮捕時，員警突然飛起一腳踹開家門，數名員警衝上前將彭男拉出屋外，並壓制在地逮捕，全案依法解送歸案。
