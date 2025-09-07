台南國道1號仁德段凌晨4車追撞 4人輕重傷送醫

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

國道1號北上331.7公里台南仁德段今凌晨近3點時發生一起4車連環撞車禍，27歲莊姓男子因不明原因追撞前方43歲張姓男子車輛，導致後方21歲李姓女子、44歲蘇男車輛閃避不及接連肇事，該事故造成4人受傷，其中，李女重傷開刀中，詳細車禍事故待國道警方進一步調查。

據了解，27歲莊男駕駛小客貨車今凌晨2點57分行經國道1號北上331.7公里台南仁德段時，因不明原因撞擊前方張男駕駛轎車，車輛撞擊後失控停於內側車道，過程中，後方的李女為閃避莊男車輛，也失控撞擊內側護欄後翻覆停在內側車道；蘇男也不慎撞擊內側車道的莊男車輛。

國道警方調查，該起事故造成4人受傷送醫，其中，21歲李女一度受困車內，由消防人員協助脫困，被救出時因重傷緊急送醫急救，目前仍在開刀中；該事故約在今清晨4點28分排除，各車駕駛人酒測值均為0，詳細肇因尚待調查釐清。

國道警方也呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保自身與他人行車安全。

國道1號北上331.7公里台南仁德段今凌晨近3點時發生一起4車連環撞車禍，造成4人受傷送醫，其中1名女駕駛因重傷開刀中。圖／民眾提供
