阿公田裡裝「山豬吊」5歲孫誤踩 消防人員救出無礙 新北市府要罰

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市萬里區一處私有農田，今天下午一名5歲男童誤觸捕獸鋏「山吊」，消防人員破壞繩具救出，幸好只有夾傷無大礙也未送醫。市府動保處則說，經查為地主私設山豬吊，已派員了解，將依法開罰。

新北市消防局今天下午2時獲報，萬里有一處農田有一名男童右腳被山豬吊夾住，消防人員趕至，利用破壞機具將繩具破壞才將腳拉出，只有被夾傷，沒有流血。

據了解，山豬吊為男童的阿公放的，因為常有山豬破壞作物，為了嚇阻山豬靠近才安裝。

新北市動保處處長楊淑方說，經查是地主私設山豬吊，孫子玩耍時誤觸鋼索。雖然男童未受傷，但已違反新北市動物保護自治條例。動保處已派員到場了解，除進行宣導外，也將依法開罰。

楊淑方表示，山豬吊屬殘忍狩獵工具，常導致動物肢端壞死，甚至脫水死亡，不僅危害動物生命，更嚴重威脅公共安全。依自治條例規定，任何人不得製造、販賣、陳列、出租、出借或使用獸鋏或金屬材質套索陷阱，違者可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰，並得按次處罰。

阿公田裡裝「山豬吊」5歲孫誤踩，消防人員救出無礙市府要罰。記者游明煌／翻攝
阿公田裡裝「山豬吊」5歲孫誤踩，消防人員救出無礙市府要罰。記者游明煌／翻攝
阿公田裡裝「山豬吊」5歲孫誤踩，消防人員救出無礙市府要罰。記者游明煌／翻攝
阿公田裡裝「山豬吊」5歲孫誤踩，消防人員救出無礙市府要罰。記者游明煌／翻攝

延伸閱讀

濃煙直竄天！新北新莊公寓火警 40歲男倒臥火場命危送醫

千戶婚育宅年底釋出 新北530戶最多、高雄282戶

台灣發燒中！高溫範圍擴至12縣市 新北三峽飆39.1度

台南消防中元普度募白米1800公斤與罐頭食品捐社福機構

相關新聞

火勢猛烈冒濃煙…新莊公寓火警37歲男住戶命危 尚在搶救中

新北市新莊區建中街90巷內今天傍晚5時37分發生的公寓火警，消防隊迅速於6時許撲滅火勢，但從屋內救出1名男子已無生命徵象...

影／警察在身邊！在超商認真DIY假證件 白目車手「做美勞」過程全被看

新北市蘆洲日前有1名詐欺車手在超商認真做美勞DIY剪貼「工作證」與「合約書」，殊不知警察已悄悄靠近身邊，後續又循線逮到他...

一群名醫治不好…警跳海救人雙腿發黑 屢被指「妨礙抓交替」

這兩年每到農曆7月，台南玉井警分局退休派出所長楊文誥遇到的「鬼故事」會成為一些退休、資深員警聊天話題。楊文誥表示，老同事...

影／北市男大馬路下車「敲車窗」原因曝光 警暖心一路護送穿越車潮

台北市北投區一名孕婦上月底在車上臨盆，丈夫看到路上有一輛巡邏車，直接在大馬路下車奔向警方求助，警方迅速反應，開啟警報器一...

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

今天是中元節，台中市大里區中山路某社區今天在社區大門口搭棚準備普渡，桌上供品尚未擺滿，61歲劉男駕駛黑色轎車失控，撞飛送...

阿公田裡裝「山豬吊」5歲孫誤踩 消防人員救出無礙 新北市府要罰

新北市萬里區一處私有農田，今天下午一名5歲男童誤觸捕獸鋏「山豬吊」，消防人員破壞繩具救出，幸好只有夾傷無大礙也未送醫。市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。