阿公田裡裝「山豬吊」5歲孫誤踩 消防人員救出無礙 新北市府要罰

新北市萬里區一處私有農田，今天下午一名5歲男童誤觸捕獸鋏「山豬吊」，消防人員破壞繩具救出，幸好只有夾傷無大礙也未送醫。市府動保處則說，經查為地主私設山豬吊，已派員了解，將依法開罰。

新北市消防局今天下午2時獲報，萬里有一處農田有一名男童右腳被山豬吊夾住，消防人員趕至，利用破壞機具將繩具破壞才將腳拉出，只有被夾傷，沒有流血。

據了解，山豬吊為男童的阿公放的，因為常有山豬破壞作物，為了嚇阻山豬靠近才安裝。

新北市動保處處長楊淑方說，經查是地主私設山豬吊，孫子玩耍時誤觸鋼索。雖然男童未受傷，但已違反新北市動物保護自治條例。動保處已派員到場了解，除進行宣導外，也將依法開罰。