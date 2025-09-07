雷擊損壞通訊設備 失聯東港漁船平安返航中

東港籍漁船「勝隆漁61號」。圖／漁業署提供

屏東縣東港籍勝隆漁61號漁船4日在西太平洋關島東方海域作業時斷訊，5日發出遇險訊號後失聯，船長田永富及10名印尼籍船員下落不明，各方動員搜救，昨天下午田打衛星電話給哥哥報平安，指因雷擊導致設備損壞，對外通訊中斷，船尚能行駛，將與友船會合後返台。

漁業署說，5日確認勝隆漁61號漁船失聯後即展開救援，協調附近海域作業的我國籍漁船協尋，並透過國家搜救指揮中心及外交管道洽該海域鄰近國家日本、關島等協助。

東港區漁會表示，昨凌晨有友船到達勝隆漁61號失蹤前最後位置，在附近搜索無所獲。昨下午田的哥哥接到電話，因雷擊打壞通訊設備，朝台灣方向返航，途中遇到日本籍漁船商借衛星電話報平安。

田永富也電告船主，指船雖可行駛，但沒有電力，船上有3萬多公噸冷凍魚貨，只能想辦法轉移。

立委徐富癸說，漁業署承諾先派友船前往支援，目前所知最近的漁船距離勝隆漁61號約50浬，預估昨天深夜可以接觸。