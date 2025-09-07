聽新聞
0:00 / 0:00

雷擊損壞通訊設備 失聯東港漁船平安返航中

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

東港籍漁船「勝隆漁61號」。圖／漁業署提供
東港籍漁船「勝隆漁61號」。圖／漁業署提供

屏東縣東港籍勝隆漁61號漁船4日在西太平洋關島東方海域作業時斷訊，5日發出遇險訊號後失聯，船長田永富及10名印尼籍船員下落不明，各方動員搜救，昨天下午田打衛星電話給哥哥報平安，指因雷擊導致設備損壞，對外通訊中斷，船尚能行駛，將與友船會合後返台。

漁業署說，5日確認勝隆漁61號漁船失聯後即展開救援，協調附近海域作業的我國籍漁船協尋，並透過國家搜救指揮中心及外交管道洽該海域鄰近國家日本、關島等協助。

東港區漁會表示，昨凌晨有友船到達勝隆漁61號失蹤前最後位置，在附近搜索無所獲。昨下午田的哥哥接到電話，因雷擊打壞通訊設備，朝台灣方向返航，途中遇到日本籍漁船商借衛星電話報平安。

田永富也電告船主，指船雖可行駛，但沒有電力，船上有3萬多公噸冷凍魚貨，只能想辦法轉移。

立委徐富癸說，漁業署承諾先派友船前往支援，目前所知最近的漁船距離勝隆漁61號約50浬，預估昨天深夜可以接觸。

東港 漁業署 徐富癸

延伸閱讀

曾發遇險訊號！失聯東港漁船船長打電話報平安 人船均安現正返台中

東港漁船勝隆漁61號失聯 今晨友船到失聯海域未見船蹤

我國東港籍「勝隆漁61號」11船員失聯 漁業署全力搜尋

高空遭雷擊！「捷星日本」班機緊急返航成田機場 機上229人狀況曝光

相關新聞

阿公田裡裝「山豬吊」5歲孫誤踩 消防人員救出無礙 新北市府要罰

新北市萬里區一處私有農田，今天下午一名5歲男童誤觸捕獸鋏「山豬吊」，消防人員破壞繩具救出，幸好只有夾傷無大礙也未送醫。市...

雷擊損壞通訊設備 失聯東港漁船平安返航中

屏東縣東港籍勝隆漁61號漁船4日在西太平洋關島東方海域作業時斷訊，5日發出遇險訊號後失聯，船長田永富及10名印尼籍船員下...

大火狂燒！中元普渡強風吹焚燒金紙 十分老街鐵路旁倉庫竄火舌

新北市平溪區十分老街鐵路旁今天傍晚有民眾普度燒金紙，因強風吹襲導致餘火引燃鐵道旁一間倉庫，火舌竄出，狂冒渭煙，消防人員趕...

三坑溪3男結伴喝酒戲水出事 2人誤入深水區…1獲救1溺亡

54歲陳男今天與曹男、高男三人因天氣熱結伴到新北市平溪區三坑溪畔喝酒、戲水，陳男、曹男不慎誤入深水區溺水，高男見狀趕救跖...

影／蘆竹塑膠工廠火警爆炸聲嚇到民眾 消防隊抵達5分鐘撲滅

桃園市蘆竹區龍安街一段某家塑膠製品工廠，今天晚間6時40分許驚傳火警，由於現場傳出爆炸聲響，嚇壞附近民眾，桃園市消防局據...

遭人以刀挾持簽下千萬元本票 警方6小時內逮到12嫌

屏東縣潮州鎮蔡姓男子向鄒姓男子等人借250萬元，4日深夜雙方相約談判，鄒男等人毆打蔡男後，又以刀挾持並逼簽下1000萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。