快訊

大火狂燒！中元普渡強風吹焚燒金紙 十分老街鐵路旁倉庫竄火舌

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市平溪區十分老街鐵路旁今天傍晚有民眾普度燒金紙，因強風吹襲導致餘火引燃鐵道旁一間倉庫，火舌竄出，狂冒渭煙，消防人員趕至將火勢撲滅。

新北市消防局今天下午5點3分獲獲報，平溪區十分街一處倉庫大火，火勢相當大。分所員警趕赴現場協助處理並警戒管制。

消防局派遣18輛消防車、2輛救護車、警義消共51人到場灌救，下午5時48分許撲滅，無人員受困或傷亡，平溪消防分隊在現場確認無殘餘火苗復燃後收隊。

發現人表示，在家中用餐時經兒子通知，才知放置塑膠建築模板、汽油桶、保麗龍等物之倉庫起火燃燒，趕緊報警灌救。

瑞芳警分局說，調閱相關監視器發現有民眾在十分老街鐵軌旁燒金紙，疑似風勢將為燃燒不完全之金紙吹至倉庫通風口，再通往火警現場起火延燒。

中元普度拜拜燒金紙強風吹，十分老街鐵路旁倉庫大火燒。記者游明煌／翻攝
中元普度拜拜燒金紙強風吹，十分老街鐵路旁倉庫大火燒。記者游明煌／翻攝

相關新聞

火勢猛烈冒濃煙…新莊公寓火警37歲男住戶命危 尚在搶救中

新北市新莊區建中街90巷內今天傍晚5時37分發生的公寓火警，消防隊迅速於6時許撲滅火勢，但從屋內救出1名男子已無生命徵象...

影／警察在身邊！在超商認真DIY假證件 白目車手「做美勞」過程全被看

新北市蘆洲日前有1名詐欺車手在超商認真做美勞DIY剪貼「工作證」與「合約書」，殊不知警察已悄悄靠近身邊，後續又循線逮到他...

一群名醫治不好…警跳海救人雙腿發黑 屢被指「妨礙抓交替」

這兩年每到農曆7月，台南玉井警分局退休派出所長楊文誥遇到的「鬼故事」會成為一些退休、資深員警聊天話題。楊文誥表示，老同事...

影／北市男大馬路下車「敲車窗」原因曝光 警暖心一路護送穿越車潮

台北市北投區一名孕婦上月底在車上臨盆，丈夫看到路上有一輛巡邏車，直接在大馬路下車奔向警方求助，警方迅速反應，開啟警報器一...

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

今天是中元節，台中市大里區中山路某社區今天在社區大門口搭棚準備普渡，桌上供品尚未擺滿，61歲劉男駕駛黑色轎車失控，撞飛送...

大火狂燒！中元普渡強風吹焚燒金紙 十分老街鐵路旁倉庫竄火舌

新北市平溪區十分老街鐵路旁今天傍晚有民眾普度燒金紙，因強風吹襲導致餘火引燃鐵道旁一間倉庫，火舌竄出，狂冒渭煙，消防人員趕...

