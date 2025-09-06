大火狂燒！中元普渡強風吹焚燒金紙 十分老街鐵路旁倉庫竄火舌

新北市平溪區十分老街鐵路旁今天傍晚有民眾普度燒金紙，因強風吹襲導致餘火引燃鐵道旁一間倉庫，火舌竄出，狂冒渭煙，消防人員趕至將火勢撲滅。

新北市消防局今天下午5點3分獲獲報，平溪區十分街一處倉庫大火，火勢相當大。分所員警趕赴現場協助處理並警戒管制。

消防局派遣18輛消防車、2輛救護車、警義消共51人到場灌救，下午5時48分許撲滅，無人員受困或傷亡，平溪消防分隊在現場確認無殘餘火苗復燃後收隊。

發現人表示，在家中用餐時經兒子通知，才知放置塑膠建築模板、汽油桶、保麗龍等物之倉庫起火燃燒，趕緊報警灌救。