三坑溪3男結伴喝酒戲水出事 2人誤入深水區…1獲救1溺亡

54歲陳男今天與曹男、高男三人因天氣熱結伴到新北市平溪區三坑溪畔喝酒、戲水，陳男、曹男不慎誤入深水區溺水，高男見狀趕救跖跳頭救人，只拉到曹男，陳男沉入溪底，救援人員趕到將陳救起，送醫不治，警方已報請檢方相驗調查。

基隆市消防局今天中午12時39分許獲報，平溪區三坑溪河有人溺水，瑞芳警分局平溪所員警會同消防救護人員趕至現場處理。

50歲高男、45歲曹男、54歲陳男等3人在三坑溪河域淺灘處飲高粱酒後，至深水處戲水返程時，走在前方的陳男沉入水中，曹男欲救陳男未果，也沉入水中。高民見狀也跳下水救人，先將曹男救起，但陳男已不知所蹤。

消防人員在下午1時19分將陳男打撈上岸，現場施予CPR搶救後，仍無呼吸心跳，下午1時56分救護車送往萬芳醫院急救後，下午3時16分宣告死亡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康