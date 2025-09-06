聽新聞
0:00 / 0:00
三坑溪3男結伴喝酒戲水出事 2人誤入深水區…1獲救1溺亡
54歲陳男今天與曹男、高男三人因天氣熱結伴到新北市平溪區三坑溪畔喝酒、戲水，陳男、曹男不慎誤入深水區溺水，高男見狀趕救跖跳頭救人，只拉到曹男，陳男沉入溪底，救援人員趕到將陳救起，送醫不治，警方已報請檢方相驗調查。
基隆市消防局今天中午12時39分許獲報，平溪區三坑溪河有人溺水，瑞芳警分局平溪所員警會同消防救護人員趕至現場處理。
50歲高男、45歲曹男、54歲陳男等3人在三坑溪河域淺灘處飲高粱酒後，至深水處戲水返程時，走在前方的陳男沉入水中，曹男欲救陳男未果，也沉入水中。高民見狀也跳下水救人，先將曹男救起，但陳男已不知所蹤。
消防人員在下午1時19分將陳男打撈上岸，現場施予CPR搶救後，仍無呼吸心跳，下午1時56分救護車送往萬芳醫院急救後，下午3時16分宣告死亡。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言