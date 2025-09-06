影／蘆竹塑膠工廠火警爆炸聲嚇到民眾 消防隊抵達5分鐘撲滅

桃園市蘆竹區龍安街一段某家塑膠製品工廠，今天晚間6時40分許驚傳火警，由於現場傳出爆炸聲響，嚇壞附近民眾，桃園市消防局據報，立刻派出大批人車趕往，火勢在救難人員抵達後5分鐘內迅速撲滅，所幸無人傷亡，起火原因待釐清。

119勤指中心今晚6時46分接獲民眾報案，位於蘆竹區龍安街一段某家塑膠製品工廠傳出爆炸聲響後，隨即冒出熊熊烈火，立刻派出第三救災救護大隊大竹分隊出動8輛消防車、1輛救護車共25名救難救護人員前往。

根據消防局初步調查，現場為地上三層鋼筋混凝土RC結構建築物，起火點位於工廠一樓後側，汽油桶與機油桶燃燒引發火勢，並伴隨爆炸聲響，雖然燃燒面積有限，但因現場有易燃液體，火勢一度猛烈。

救難救護人員於晚間6時18時57分抵達現場，3分鐘後火勢獲得控制，並在7時2分完全撲滅，現場無人員受困或受傷，起火原因仍由火調人員進一步釐清中。報案民眾說，事發當時曾陸續聽到「砰」的爆炸聲響，隨即看到濃煙竄出，場面一度緊張。