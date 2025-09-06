快訊

遭人以刀挾持簽下千萬元本票 警方6小時內逮到12嫌

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣潮州鎮蔡姓男子向鄒姓男子等人借250萬元，4日深夜雙方相約談判，鄒男等人毆打蔡男後，又以刀挾持並逼簽下1000萬元本票。蔡男事後報案，潮州警分局組成專案小組，6小時內將涉案的12個嫌犯拘捕到案，並依恐嚇取財等罪嫌移送法辦。

蔡男為了投資，向鄒男等人借了250萬元，後投資失利還不出錢，4日深夜與鄒男等人在里港鄉堤防旁相約談判，鄒男等人出手毆打蔡男，並持刀把他押到九如鄉某超商內，逼迫蔡男簽下1000萬元本票。

蔡男5日中午向潮州警方報案，警方立即報請檢察官指揮偵辦。蔡男假意約定雙方5日下午在蔡男家中交錢，警方則藏匿起來，等鄒男等犯嫌進入蔡男潮州鎮住處討債時，員警即出面壓制，並查扣摺疊刀、被害人簽立本票及現金保管單等證物。

警方訊後，將鄒嫌等12人將依恐嚇取財、強制、傷害等罪嫌移送偵辦。潮州分局呼籲，民眾如有債務糾紛，應循合法途徑解決，切勿心存僥倖以身試法。

屏東縣潮州鎮蔡男遭人以刀挾持並逼簽下1000萬元本票。報案後潮州警方6小時內將涉案的12個嫌犯拘捕到案。圖／警方提供
屏東縣潮州鎮蔡男遭人以刀挾持並逼簽下1000萬元本票。報案後潮州警方6小時內將涉案的12個嫌犯拘捕到案。圖／警方提供
屏東縣潮州鎮蔡男遭人以刀挾持並逼簽下1000萬元本票。報案後潮州警方6小時內將涉案的12個嫌犯拘捕到案。圖／警方提供
屏東縣潮州鎮蔡男遭人以刀挾持並逼簽下1000萬元本票。報案後潮州警方6小時內將涉案的12個嫌犯拘捕到案。圖／警方提供

