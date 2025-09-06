陸籍無船名漁船越界拒檢 海巡強靠登檢押返調查

一艘中國籍無船名漁船越界在小門西北海域作業，澎湖海巡隊前往驅離，漁船拒檢加速逃離，海巡隊今天將人船一併查扣押返裁處。

海巡署金馬澎分署發佈新聞指出，海巡署第13巡防區是在昨天發現小門西北方26浬（限制水域內2浬）海域內，疑似有中國籍漁船越界作業，指揮澎湖海巡隊派遣巡防艇趕往查處，發現是一艘將船名塗銷的中國籍漁船越界作業，巡防艇即緊追及強靠登檢，並將該船押返馬公港。

金馬澎分署表示，海巡隊巡防艇在取締過程中，6度對中國籍漁船廣播停船受檢，仍加速蛇行拒檢逃逸，隨即增派巡防艇和線上安平艦前往馳援，順利在昨天傍晚強靠登檢，船上包括有莊姓船老大等15名船員，其中所捕的1公噸漁獲，則全數海拋，人船在今天押返馬公港，將依違反兩岸人民關係條例進行調查及裁罰。

金馬澎分署強調，中國大陸伏季休漁期結束後，漁船大舉出海作業，海巡署已強化相關勤務，嚴防中國籍漁船越界捕魚，遇有不法情事，將嚴正執法、強力取締，以維護我國海洋資源及保障漁民作業安全。