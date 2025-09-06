快訊

有靠山？普亭警告西方「別想派兵到烏國」 BBC揭態度強硬3原因

江祖平自揭遭副總兒性侵！三立4度發聲明 請出律師賴芳玉「秉公處理」

聽新聞
0:00 / 0:00

他開車載友烏來夜遊 疑跨越雙黃線撞對向車！釀1重傷1輕傷急送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

楊姓男子今天凌晨開車載1男1女2名友人上烏來夜遊，楊疑開車跨越雙黃線撞上對向李姓男子汽車，導致楊男車上乘客1人頭部重創及1名女性友人臟器破裂，均送醫搶救，現場無酒駕情事，詳細車禍原因仍待警方後續調查釐清。

新北市警方今天凌晨1時許獲報，烏來區新烏路5段發生嚴重相撞車禍，疑似有多人受傷，員警與救護車趕抵見現場2輛汽車車頭幾乎全毀，零件散落一地，駕駛馬自達汽車涉嫌肇事的楊姓男子（18歲）於2車相撞後，同車坐後座的友人陳姓男子（19歲）因顱內出血，當場昏迷，同車坐右前座乘客沈姓女子（18歲）因脾臟出血，雙雙送醫急救。

據了解，楊男今天凌晨駕車載友人陳姓男子（19歲）與沈姓女友外出兜風遊玩，沿新烏路5段往烏來老街方向上山，行經該處時，楊男疑因跨越雙黃線，與對向欲開車返家的李姓男子（45歲）沿新烏路5段往下山方向發生對撞。

因撞擊力道強烈，2車車頭幾乎全毀，楊男車上2名乘客均受重傷，目前仍在加護病房住院觀察中，遭撞李男僅些許擦挫傷未就醫，2名駕駛酒測值均為零，詳細車禍原因仍待警方後續調查釐清。

楊姓男子今天凌晨開車載1男1女2名友人上烏來夜遊，楊疑開車跨越雙黃線撞上對向李姓男子汽車，導致楊男同車友人1重傷1輕傷。記者王長鼎／翻攝
楊姓男子今天凌晨開車載1男1女2名友人上烏來夜遊，楊疑開車跨越雙黃線撞上對向李姓男子汽車，導致楊男同車友人1重傷1輕傷。記者王長鼎／翻攝
楊姓男子今天凌晨開車載1男1女2名友人上烏來夜遊，楊疑開車跨越雙黃線撞上對向李姓男子汽車，導致楊男同車友人1重傷1輕傷。記者王長鼎／翻攝
楊姓男子今天凌晨開車載1男1女2名友人上烏來夜遊，楊疑開車跨越雙黃線撞上對向李姓男子汽車，導致楊男同車友人1重傷1輕傷。記者王長鼎／翻攝
楊姓男子今天凌晨開車載1男1女2名友人上烏來夜遊，楊疑開車跨越雙黃線撞上對向李姓男子汽車，導致楊男同車友人1重傷1輕傷。記者王長鼎／翻攝
楊姓男子今天凌晨開車載1男1女2名友人上烏來夜遊，楊疑開車跨越雙黃線撞上對向李姓男子汽車，導致楊男同車友人1重傷1輕傷。記者王長鼎／翻攝
楊姓男子今天凌晨開車載1男1女2名友人上烏來夜遊，楊疑開車跨越雙黃線撞上對向李姓男子汽車，導致楊男同車友人1重傷1輕傷。記者王長鼎／翻攝
楊姓男子今天凌晨開車載1男1女2名友人上烏來夜遊，楊疑開車跨越雙黃線撞上對向李姓男子汽車，導致楊男同車友人1重傷1輕傷。記者王長鼎／翻攝

烏來 車禍 救護車

延伸閱讀

要去得來速違規！蘆洲休旅車駕駛跨雙黃線左轉 慘害機車騎士摔傷

台2線砂石車撞破護欄墜崖司機慘死 影曝對向轎車逆向釀禍

行經易壓雙黃線危險 新北汐止橫科路要調整交通標線

夜遊西子灣撞見樹上吊個人 4學生嚇破膽急忙報警

相關新聞

火勢猛烈冒濃煙…新莊公寓火警37歲男住戶命危 尚在搶救中

新北市新莊區建中街90巷內今天傍晚5時37分發生的公寓火警，消防隊迅速於6時許撲滅火勢，但從屋內救出1名男子已無生命徵象...

影／警察在身邊！在超商認真DIY假證件 白目車手「做美勞」過程全被看

新北市蘆洲日前有1名詐欺車手在超商認真做美勞DIY剪貼「工作證」與「合約書」，殊不知警察已悄悄靠近身邊，後續又循線逮到他...

一群名醫治不好…警跳海救人雙腿發黑 屢被指「妨礙抓交替」

這兩年每到農曆7月，台南玉井警分局退休派出所長楊文誥遇到的「鬼故事」會成為一些退休、資深員警聊天話題。楊文誥表示，老同事...

影／北市男大馬路下車「敲車窗」原因曝光 警暖心一路護送穿越車潮

台北市北投區一名孕婦上月底在車上臨盆，丈夫看到路上有一輛巡邏車，直接在大馬路下車奔向警方求助，警方迅速反應，開啟警報器一...

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

今天是中元節，台中市大里區中山路某社區今天在社區大門口搭棚準備普渡，桌上供品尚未擺滿，61歲劉男駕駛黑色轎車失控，撞飛送...

遭人以刀挾持簽下千萬元本票 警方6小時內逮到12嫌

屏東縣潮州鎮蔡姓男子向鄒姓男子等人借250萬元，4日深夜雙方相約談判，鄒男等人毆打蔡男後，又以刀挾持並逼簽下1000萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。