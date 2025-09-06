他開車載友烏來夜遊 疑跨越雙黃線撞對向車！釀1重傷1輕傷急送醫

楊姓男子今天凌晨開車載1男1女2名友人上烏來夜遊，楊疑開車跨越雙黃線撞上對向李姓男子汽車，導致楊男車上乘客1人頭部重創及1名女性友人臟器破裂，均送醫搶救，現場無酒駕情事，詳細車禍原因仍待警方後續調查釐清。

新北市警方今天凌晨1時許獲報，烏來區新烏路5段發生嚴重相撞車禍，疑似有多人受傷，員警與救護車趕抵見現場2輛汽車車頭幾乎全毀，零件散落一地，駕駛馬自達汽車涉嫌肇事的楊姓男子（18歲）於2車相撞後，同車坐後座的友人陳姓男子（19歲）因顱內出血，當場昏迷，同車坐右前座乘客沈姓女子（18歲）因脾臟出血，雙雙送醫急救。

據了解，楊男今天凌晨駕車載友人陳姓男子（19歲）與沈姓女友外出兜風遊玩，沿新烏路5段往烏來老街方向上山，行經該處時，楊男疑因跨越雙黃線，與對向欲開車返家的李姓男子（45歲）沿新烏路5段往下山方向發生對撞。