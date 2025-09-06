聽新聞
0:00 / 0:00
他開車載友烏來夜遊 疑跨越雙黃線撞對向車！釀1重傷1輕傷急送醫
楊姓男子今天凌晨開車載1男1女2名友人上烏來夜遊，楊疑開車跨越雙黃線撞上對向李姓男子汽車，導致楊男車上乘客1人頭部重創及1名女性友人臟器破裂，均送醫搶救，現場無酒駕情事，詳細車禍原因仍待警方後續調查釐清。
新北市警方今天凌晨1時許獲報，烏來區新烏路5段發生嚴重相撞車禍，疑似有多人受傷，員警與救護車趕抵見現場2輛汽車車頭幾乎全毀，零件散落一地，駕駛馬自達汽車涉嫌肇事的楊姓男子（18歲）於2車相撞後，同車坐後座的友人陳姓男子（19歲）因顱內出血，當場昏迷，同車坐右前座乘客沈姓女子（18歲）因脾臟出血，雙雙送醫急救。
據了解，楊男今天凌晨駕車載友人陳姓男子（19歲）與沈姓女友外出兜風遊玩，沿新烏路5段往烏來老街方向上山，行經該處時，楊男疑因跨越雙黃線，與對向欲開車返家的李姓男子（45歲）沿新烏路5段往下山方向發生對撞。
因撞擊力道強烈，2車車頭幾乎全毀，楊男車上2名乘客均受重傷，目前仍在加護病房住院觀察中，遭撞李男僅些許擦挫傷未就醫，2名駕駛酒測值均為零，詳細車禍原因仍待警方後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言