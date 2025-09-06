快訊

彰化驚傳抓狗宰殺？警方追查原來是「指鴨為狗」烏龍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

民眾黨籍彰化縣議員吳韋達日前質詢時，指彰化縣近3個月來，查獲2件、扣得10餘公斤疑似狗肉案。今天即有民眾傳給他一張照片，顯示有共乘機車的兩名男子，提著一個裝有動物的黃色布袋，懷疑是抓狗私宰，他立即通報警方追查，原來是「指鴨為狗」的烏龍。

針對吳韋達關心彰化縣有關狗肉販售與疑似宰殺案件的執法現況，彰化縣政府農業處長郭至善答覆表示，彰化縣從去年6月至今，共受理通報共6件，其中3件查獲違法、3件查無物證人證，引起民眾的關切。

今天即有民眾在臉書社團發文，稱今天上午約8時在彰化縣員埔路及台76線交界，看見有人騎車手拿黃色袋子，腳踏處還有一個袋子，裡面有物體會動。許多網友留言推測袋內可能裝有犬貓，擔心涉及動物保護法，多個派出所都接到民眾致電要報案，動物防疫所也接獲通報。

吳韋達今天上午也到民眾轉傳這張照片，懷疑又有違法捕捉狗隻宰殺事件，立即通報警方，依據照片裡機車號碼追查，原來黃色袋子裡是一隻鴨子，不是狗，鴨子是要自行宰殺食用，大家才鬆了一口氣。

吳韋達說，這雖然不是狗肉案，但也顯示出民眾對非法捕殺的高度敏感，終究值得肯定。

不過，警方也提醒大家，鴨屬於家禽，依畜牧法規定，必須在合格屠宰場屠宰，不得私宰，如違法屠宰可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰；另依動物保護法，更明文禁止宰殺犬貓，違者可處 2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金。

彰化縣議員吳韋達今天到民眾傳給他一張照片，顯示有共乘機車的兩名男子，提著一個裝有動物的黃色布袋，懷疑是抓狗私宰，他立即通報警方追查後，原來是「指鴨為狗」的烏龍。圖／吳韋達提供
