鬼門關前搶命！28歲男聚餐突癱軟遇急診塞車 警車鳴笛開道3分鐘轉院

台中28歲張姓男子前晚與表姐、友人聚餐時突全身癱軟、呼吸困難，表姊連忙開車送他到中山附醫，被滿滿的候診人潮嚇到，改送烏日林新醫院，結果路況不熟情急之下到烏日派出所求助，原本8分鐘路程經警車笛開道3分鐘到院，順利就醫。

烏日派出所所長楊明勳說明，張男的表姊當時情急，衝進派出所求助，他和員警許元貞、張世勳一看張男臉色蒼白地癱坐在前座，情況十分緊急，立即駕駛巡邏車開啟警報器在前開道護送，原本8分鐘的車程，於3分鐘內趕抵醫院。

當時警笛聲劃破夜空，警車一路閃燈疾駛，將原本需要8分鐘的車程硬是縮短成3分鐘，搶回寶貴黃金時間，在醫院急診室前警車剛停下，醫護人員隨即接手，張男立刻被送入搶救，經過治療後，幸好沒有大礙，家屬事後心有餘悸，直呼：「真的要感謝警察，沒有他們的開道，後果不敢想像！」

烏日分局長劉雲鵬則表示，警察的使命就是在危急時刻挺身而出，展現了「與死神拔河」的專業與速度，但也提醒民眾，遇到突發疾病時，最好第一時間撥打119，讓救護車與專業人員出動，才能在送醫過程中提供適當急救與醫療支援。