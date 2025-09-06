3姊妹台東喝茶竟意識混亂、血壓驟降 疑茶醉或野菜惹禍

快訊

中央社／ 記者盧太城台東縣6日電

年逾60歲的高雄3姊妹到台東知本爬山，隨後在茶藝館用餐飲茶，卻出現意識混亂，其中1人稱「茶醉」，因3人無法坐立，消防獲報協助送醫；台東縣衛生局表示，3人曾採野菜食用。

分別為60和70幾歲、來自高雄的黃姓3姊妹，今天上午到卑南鄉知本白玉瀑布爬山，中午在附近1家茶藝館用餐，3姊妹先是一起喝完1壺餐前茶，午餐的燉菜吃沒幾口，就出現頭暈目眩症狀；業者上前關心，其中1人說只是茶醉，休息一下就好。

但過沒多久，3姊妹無法走路、也無法坐立，鄰桌客人協助攙扶，業者趕緊打119請求協助。消防人員到場，發現其中2人意識混亂、無法清楚對話，血壓驟降，趕緊呼叫支援救護車，將3人全部送醫檢查。

業者表示，這組客人自稱有茶醉體質，也不確定是否因為茶醉造成，開業30年沒遇過這樣的情況，其他2桌客人吃了一樣的餐點都沒事。業者也將客人的食物全部原封保存，待衛生單位化驗，以釐清原因。

台東馬偕醫院表示，2名黃姓患者（60歲及71歲）截至下午5時仍意識不清，疑似食物中毒，已採集血液、尿液檢體化驗，尚待化驗結果出爐。另1名送到台東基督教醫院的患者，情況較輕微，已逐漸恢復意識。

台東縣衛生局表示，經初步調查，茶藝館其他客人喝了同樣的茶和食物都沒有問題，只有3姊妹出現意識混亂；據了解，3人在白玉瀑布爬山時，曾採野菜並食用，但不知道是否煮熟或生吃，且因沒有剩餘野菜，無法知道3人食用何種野菜。

年逾60歲的高雄3姊妹到台東知本爬山，隨後在茶藝館用餐飲茶，卻出現意識混亂，其中1人稱「茶醉」，因3人無法坐立，消防獲報協助送醫。示意圖／AI生成
年逾60歲的高雄3姊妹到台東知本爬山，隨後在茶藝館用餐飲茶，卻出現意識混亂，其中1人稱「茶醉」，因3人無法坐立，消防獲報協助送醫。示意圖／AI生成

台東 衛生局 救護車 消防人員 食物中毒

