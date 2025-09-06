聽新聞
影／警察在身邊！在超商認真DIY假證件 白目車手「做美勞」過程全被看
新北市蘆洲日前有1名詐欺車手在超商認真做美勞DIY剪貼「工作證」與「合約書」，殊不知警察已悄悄靠近身邊，後續又循線逮到他的同夥，成功攔截被害人剛交付的19萬5千元，巧合的是2名車手本業都是油漆工。
蘆洲警分局集賢派出所警員何正宇、陳奎佑，2日下午2時許至蘆洲區信義路某超商巡簽，發現42歲莊姓男子正在休息區拿剪刀、膠水認真剪貼，細看發現是金融投資公司的「工作證」和「合約書」，明顯就是詐騙集團勾當。
員警盤查後，聲稱原本在新北三峽當油漆工，坦承透過網路應徵車手，上游幹部傳圖檔叫他到超商自行列印剪貼，等待下一步指示。後來莊男接獲詐團通知趕往蘆洲重陽街另1家超商，向59歲楊姓車手領取1千元車馬費。領完就被員警帶回派出所。
警方另派員暗中跟監楊男搭乘計程車離開，稍後在三重區中正北路逮捕，從他背包查扣19萬5千元現金。楊男供稱原本在雲林當油漆工，上網應徵車手特地搭高鐵北上，稍早才在蘆洲中山一路向被害人收款20萬元現金。
但其中1千元交給莊男之後，怎麼會只剩19萬5千元，他也搞不清楚。警詢後將2名被害人依加重詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。
