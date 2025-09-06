快訊

影／警察在身邊！在超商認真DIY假證件 白目車手「做美勞」過程全被看

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲日前有1名詐欺車手超商認真做美勞DIY剪貼「工作證」與「合約書」，殊不知警察已悄悄靠近身邊，後續又循線逮到他的同夥，成功攔截被害人剛交付的19萬5千元，巧合的是2名車手本業都是油漆工。

蘆洲警分局集賢派出所警員何正宇、陳奎佑，2日下午2時許至蘆洲區信義路某超商巡簽，發現42歲莊姓男子正在休息區拿剪刀、膠水認真剪貼，細看發現是金融投資公司的「工作證」和「合約書」，明顯就是詐騙集團勾當。

員警盤查後，聲稱原本在新北三峽當油漆工，坦承透過網路應徵車手，上游幹部傳圖檔叫他到超商自行列印剪貼，等待下一步指示。後來莊男接獲詐團通知趕往蘆洲重陽街另1家超商，向59歲楊姓車手領取1千元車馬費。領完就被員警帶回派出所。

警方另派員暗中跟監楊男搭乘計程車離開，稍後在三重區中正北路逮捕，從他背包查扣19萬5千元現金。楊男供稱原本在雲林當油漆工，上網應徵車手特地搭高鐵北上，稍早才在蘆洲中山一路向被害人收款20萬元現金。

但其中1千元交給莊男之後，怎麼會只剩19萬5千元，他也搞不清楚。警詢後將2名被害人依加重詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。

警方查扣莊姓詐欺車手在超商DIY自製的假證件。記者林昭彰／翻攝
警方查扣莊姓詐欺車手在超商DIY自製的假證件。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲日前有1名詐欺車手在超商認真做美勞DIY剪貼「工作證」與「合約書」，殊不知警察已悄悄靠近身邊。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲日前有1名詐欺車手在超商認真做美勞DIY剪貼「工作證」與「合約書」，殊不知警察已悄悄靠近身邊。記者林昭彰／翻攝
警方先後逮捕莊姓、楊姓詐欺車手，查扣剛剛向被害人收取的現金。記者林昭彰／翻攝
警方先後逮捕莊姓、楊姓詐欺車手，查扣剛剛向被害人收取的現金。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局2日先後逮捕楊姓（前）、莊姓（後）詐欺車手，巧合的是2人本業都是油漆工。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局2日先後逮捕楊姓（前）、莊姓（後）詐欺車手，巧合的是2人本業都是油漆工。記者林昭彰／翻攝

車手 超商 三重 警察 詐騙集團

相關新聞

疑雷射切割釀禍竄黑煙 台科大校舍梯間起火迅速撲滅

台北市台灣科技大學今天下午2時許，校園一處校舍梯間起火，現場冒出黑煙；台北市消防局派隊到場後立即撲滅火勢，起火點是一處梯...

曾發遇險訊號！失聯東港漁船船長打電話報平安 人船均安現正返台中

東港籍漁船「勝隆漁61號」4日在西太平洋關島東方海域作業時斷訊，人船失聯，如今傳出好消息，船長田永富的哥哥今天下午接獲船...

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

今天是中元節，台中市大里區中山路某社區今天在社區大門口搭棚準備普渡，桌上供品尚未擺滿，61歲劉男駕駛黑色轎車失控，撞飛送...

影／北市男大馬路下車「敲車窗」原因曝光 警暖心一路護送穿越車潮

台北市北投區一名孕婦上月底在車上臨盆，丈夫看到路上有一輛巡邏車，直接在大馬路下車奔向警方求助，警方迅速反應，開啟警報器一...

影／警察在身邊！在超商認真DIY假證件 白目車手「做美勞」過程全被看

新北市蘆洲日前有1名詐欺車手在超商認真做美勞DIY剪貼「工作證」與「合約書」，殊不知警察已悄悄靠近身邊，後續又循線逮到他...

女子漏尿手術慘變腦傷 需長期照護…婦產科醫違規麻醉遭判刑

王姓女子2019年11月間在桃園某婦產科接受陰道後壁修補手術，執刀的陳姓醫生未依規定安排麻醉師自行施打全身麻醉，也未設專...

