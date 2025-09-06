影／北市男大馬路下車「敲車窗」原因曝光 警暖心一路護送穿越車潮

台北市北投區一名孕婦上月底在車上臨盆，丈夫看到路上有一輛巡邏車，直接在大馬路下車奔向警方求助，警方迅速反應，開啟警報器一路護送，把原本需約15至20分鐘的車程縮短至5分鐘，順利送至台北榮總後由醫護人員接手處理，母子均安。

北投分局長安派出所警員張哲誠、陳佑泰8月30日下午4點多，巡邏行經承德路七段與大度路口，在馬路上停等紅燈時，突然有一名無姓男子敲窗求助。

吳男稱車上的妻子為日籍孕婦（29歲），突然出現劇烈腹痛，急需送醫，警方判斷情況緊急，果斷駕駛巡邏車在前開道，沿途鳴笛引導，協助孕婦順利穿越繁忙車潮，事後吳男向警方表示「真的非常感謝警察，若沒有他們的協助，可能無法這麼快抵達醫院」。

北投分局表示，警方在緊急情況下會盡力協助民眾，但民眾仍應注意行車安全，並提醒遇到急症或需要專業醫療救護時，應撥打119呼叫救護車，以獲得最妥善照護。