影／北市男大馬路下車「敲車窗」原因曝光 警暖心一路護送穿越車潮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市北投區一名孕婦上月底在車上臨盆，丈夫看到路上有一輛巡邏車，直接在大馬路下車奔向警方求助，警方迅速反應，開啟警報器一路護送，把原本需約15至20分鐘的車程縮短至5分鐘，順利送至台北榮總後由醫護人員接手處理，母子均安。

北投分局長安派出所警員張哲誠、陳佑泰8月30日下午4點多，巡邏行經承德路七段與大度路口，在馬路上停等紅燈時，突然有一名無姓男子敲窗求助。

吳男稱車上的妻子為日籍孕婦（29歲），突然出現劇烈腹痛，急需送醫，警方判斷情況緊急，果斷駕駛巡邏車在前開道，沿途鳴笛引導，協助孕婦順利穿越繁忙車潮，事後吳男向警方表示「真的非常感謝警察，若沒有他們的協助，可能無法這麼快抵達醫院」。

北投分局表示，警方在緊急情況下會盡力協助民眾，但民眾仍應注意行車安全，並提醒遇到急症或需要專業醫療救護時，應撥打119呼叫救護車，以獲得最妥善照護。

北投分局也呼籲，警民合作及及時通報對於緊急事件處理至關重要，這次事件再次展現警方在危急時刻的快速應變能力。

北市北投警方日前巡邏得知民眾車上有孕婦臨盆，主動開道協助送醫。記者翁至成／翻攝
北市北投警方日前巡邏得知民眾車上有孕婦臨盆，主動開道協助送醫。記者翁至成／翻攝
北投區一名孕婦外出突出現產兆，北投分局長安派出所警員陳佑泰（左）、張哲誠（右）見狀立即開道火速協助前往急診室。記者翁至成／翻攝
北投區一名孕婦外出突出現產兆，北投分局長安派出所警員陳佑泰（左）、張哲誠（右）見狀立即開道火速協助前往急診室。記者翁至成／翻攝

