桃園龜山警鐵腕出擊 周末夜查獲噪音改裝車與詐騙車手

桃園市龜山警分局昨晚配合市府環保局於文化一路展開改裝噪音車輛聯合稽查，針對可疑汽、機車逐一攔檢，當場揪出6部不合格車輛開罰並限期改善，同步在忠義路執行超速違規拍照取締；另偵辦求職詐騙案時逮獲1名收簿手，全案依詐欺及洗錢防制法追查上游集團。

龜山分局指出，這次改裝噪音車輛聯合稽查取締行動，從晚間7時至11時動員10名員警組成機巡組，鎖定疑似改裝車輛攔查並引導進行檢測，總計稽查20部車輛，其中6部不符合規定，環保局依噪音管制法開罰並限期改善。警方強調，改裝噪音車輛多半伴隨超速行為，為遏止違規，另在忠義路同步執行嚴重超速拍照取締，務求讓違規車無所遁形。

除交通執法外，龜山警方的治安勤務也有所斬獲。龜山派出所日前接獲民眾報案，指稱疑遭求職詐騙，被害人依指示將提款卡與密碼放置於指定地點後，帳戶隨即出現多筆異常交易，警方循線調閱監視器，昨晚鎖定並查獲賴姓收簿車手，當場帶回偵辦，全案依詐欺罪及洗錢防制法向上溯源。