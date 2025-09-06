快訊

「原來從小就這樣」 江祖平再爆龔益霆獸行：我沒什麼好失去的

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

桃園龜山警鐵腕出擊 周末夜查獲噪音改裝車與詐騙車手

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市龜山警分局昨晚配合市府環保局於文化一路展開改裝噪音車輛聯合稽查，針對可疑汽、機車逐一攔檢，當場揪出6部不合格車輛開罰並限期改善，同步在忠義路執行超速違規拍照取締；另偵辦求職詐騙案時逮獲1名收簿手，全案依詐欺及洗錢防制法追查上游集團。

龜山分局指出，這次改裝噪音車輛聯合稽查取締行動，從晚間7時至11時動員10名員警組成機巡組，鎖定疑似改裝車輛攔查並引導進行檢測，總計稽查20部車輛，其中6部不符合規定，環保局依噪音管制法開罰並限期改善。警方強調，改裝噪音車輛多半伴隨超速行為，為遏止違規，另在忠義路同步執行嚴重超速拍照取締，務求讓違規車無所遁形。

除交通執法外，龜山警方的治安勤務也有所斬獲。龜山派出所日前接獲民眾報案，指稱疑遭求職詐騙，被害人依指示將提款卡與密碼放置於指定地點後，帳戶隨即出現多筆異常交易，警方循線調閱監視器，昨晚鎖定並查獲賴姓收簿車手，當場帶回偵辦，全案依詐欺罪及洗錢防制法向上溯源。

分局長張鶴瓊強調，改裝噪音車輛夜間呼嘯，不僅製造噪音擾民，也增加交通風險，呼籲民眾切勿任意改裝零件，以確保自身與他人行車安全；警方將持續結合環保單位加強聯合稽查，維護市民安寧與交通秩序。

桃園市龜山警分局昨晚配合市府環保局於文化一路展開改裝噪音車輛聯合稽查，揪出6部不合格車輛開罰並限期改善。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山警分局昨晚配合市府環保局於文化一路展開改裝噪音車輛聯合稽查，揪出6部不合格車輛開罰並限期改善。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山警分局昨晚配合市府環保局於文化一路展開改裝噪音車輛聯合稽查，揪出6部不合格車輛開罰並限期改善。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山警分局昨晚配合市府環保局於文化一路展開改裝噪音車輛聯合稽查，揪出6部不合格車輛開罰並限期改善。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山警分局昨晚配合市府環保局於文化一路展開改裝噪音車輛聯合稽查，揪出6部不合格車輛開罰並限期改善。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山警分局昨晚配合市府環保局於文化一路展開改裝噪音車輛聯合稽查，揪出6部不合格車輛開罰並限期改善。記者陳恩惠／翻攝

噪音 開罰 環保局

延伸閱讀

影／忍不住！淡水老翁帶金條怒抓詐騙車手 路過高中女生被嚇到

台南市打擊非法改裝排氣管噪音　8個月以來共797輛吃紅單！

就是不想當兵！詐騙車手3度躲兵役體檢 法官出手了

大大數位基金會攜手台灣寬頻通訊 助桃園市府創造友善環境挺兒少

相關新聞

疑雷射切割釀禍竄黑煙 台科大校舍梯間起火迅速撲滅

台北市台灣科技大學今天下午2時許，校園一處校舍梯間起火，現場冒出黑煙；台北市消防局派隊到場後立即撲滅火勢，起火點是一處梯...

曾發遇險訊號！失聯東港漁船船長打電話報平安 人船均安現正返台中

東港籍漁船「勝隆漁61號」4日在西太平洋關島東方海域作業時斷訊，人船失聯，如今傳出好消息，船長田永富的哥哥今天下午接獲船...

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

今天是中元節，台中市大里區中山路某社區今天在社區大門口搭棚準備普渡，桌上供品尚未擺滿，61歲劉男駕駛黑色轎車失控，撞飛送...

影／北市男大馬路下車「敲車窗」原因曝光 警暖心一路護送穿越車潮

台北市北投區一名孕婦上月底在車上臨盆，丈夫看到路上有一輛巡邏車，直接在大馬路下車奔向警方求助，警方迅速反應，開啟警報器一...

影／警察在身邊！在超商認真DIY假證件 白目車手「做美勞」過程全被看

新北市蘆洲日前有1名詐欺車手在超商認真做美勞DIY剪貼「工作證」與「合約書」，殊不知警察已悄悄靠近身邊，後續又循線逮到他...

女子漏尿手術慘變腦傷 需長期照護…婦產科醫違規麻醉遭判刑

王姓女子2019年11月間在桃園某婦產科接受陰道後壁修補手術，執刀的陳姓醫生未依規定安排麻醉師自行施打全身麻醉，也未設專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。