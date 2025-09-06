快訊

「原來從小就這樣」 江祖平再爆龔益霆獸行：我沒什麼好失去的

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

今天是中元節，台中市大里區中山路某社區今天在社區大門口搭棚準備普渡，桌上供品尚未擺滿，61歲劉男駕駛黑色轎車失控撞飛送完餐準備騎車離開的29歲莊姓女外送員，還波及普渡棚架，嚇壞現場住戶，場面一渡混亂；劉男表示，不清楚為何會撞上，詳細肇因仍待警方鑑定。

警方調查，劉男今天中午開車沿中山路往中興路1段方向行駛，行經事發社區大樓前時突然失控，當時莊姓女外送員剛送完餐，準備騎機車離開，當場被撞噴飛，造成腿部受傷，所幸送醫後無大礙。

劉男經酒測，酒測值為0；劉男向警方表示，不知道為什麼會撞上，詳細肇因仍待進一步鑑定，警方呼籲用路人駕駛車輛應隨時注意車前路況，並保持良好精神狀態行車，以確保自己與他人生命財產安全。

台中大里中山路某社區今天中午發生轎車失控撞飛女外送員，還波及普渡棚架的交通事故。圖／民眾提供
台中大里中山路某社區今天中午發生轎車失控撞飛女外送員，還波及普渡棚架的交通事故。圖／民眾提供
台中大里中山路某社區今天中午發生轎車失控撞飛女外送員，還波及普渡棚架的交通事故。圖／民眾提供
台中大里中山路某社區今天中午發生轎車失控撞飛女外送員，還波及普渡棚架的交通事故。圖／民眾提供

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

今天是中元節，台中市大里區中山路某社區今天在社區大門口搭棚準備普渡，桌上供品尚未擺滿，61歲劉男駕駛黑色轎車失控，撞飛送...

