中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

今天是中元節，台中市大里區中山路某社區今天在社區大門口搭棚準備普渡，桌上供品尚未擺滿，61歲劉男駕駛黑色轎車失控，撞飛送完餐準備騎車離開的29歲莊姓女外送員，還波及普渡棚架，嚇壞現場住戶，場面一渡混亂；劉男表示，不清楚為何會撞上，詳細肇因仍待警方鑑定。

警方調查，劉男今天中午開車沿中山路往中興路1段方向行駛，行經事發社區大樓前時突然失控，當時莊姓女外送員剛送完餐，準備騎機車離開，當場被撞噴飛，造成腿部受傷，所幸送醫後無大礙。