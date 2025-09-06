聽新聞
0:00 / 0:00
中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上
今天是中元節，台中市大里區中山路某社區今天在社區大門口搭棚準備普渡，桌上供品尚未擺滿，61歲劉男駕駛黑色轎車失控，撞飛送完餐準備騎車離開的29歲莊姓女外送員，還波及普渡棚架，嚇壞現場住戶，場面一渡混亂；劉男表示，不清楚為何會撞上，詳細肇因仍待警方鑑定。
警方調查，劉男今天中午開車沿中山路往中興路1段方向行駛，行經事發社區大樓前時突然失控，當時莊姓女外送員剛送完餐，準備騎機車離開，當場被撞噴飛，造成腿部受傷，所幸送醫後無大礙。
劉男經酒測，酒測值為0；劉男向警方表示，不知道為什麼會撞上，詳細肇因仍待進一步鑑定，警方呼籲用路人駕駛車輛應隨時注意車前路況，並保持良好精神狀態行車，以確保自己與他人生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言