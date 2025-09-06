女子漏尿手術慘變腦傷 需長期照護…婦產科醫違規麻醉遭判刑

王姓女子2019年11月間在桃園某婦產科接受陰道後壁修補手術，執刀的陳姓醫生未依規定安排麻醉師自行施打全身麻醉，也未設專人監測生命徵象，導致手術過程中王女血氧急降缺氧，雖救回一命卻缺氧性腦病變重殘，桃園地院依過失致重傷罪，判處1年2月徒刑，可上訴。民事賠償部分待審理。

犯罪事實指出，王女因漏尿問題2019年10月19日前往陳醫生的診所就診，預約11月8日進行陰道後壁修補手術；王女於手術傍晚5時25分簽署手術麻醉同意書，陳先給予肌肉注射藥物抑制手術中的唾液分泌，當晚6時30分開始靜脈注射麻醉藥propofol和Citoso、抗生素和止痛藥。

起訴指出，陳醫生未依propofol仿單規定，應由受過麻醉或加護照顧訓練的醫生給藥，且應有專人持續監測患者的心肺功能，違反安全規範；全身麻醉後準備手術，6時35分發現陰道菜花先予電燒切除，6時40分於陰道後壁注射25毫升局部麻醉藥物lidocaine後開始手術。

陳醫生劃刀後發現王女血色偏暗，血氧機隨即發出警報，雖然排除設備異常狀況，陳也嘗試抬起病患下巴保持呼吸道暢通，但血氧飽和度持續下降，先呼叫救護車並給氧。王女血壓和心跳雖一度正常，血氧飽和度從99％降至60％，6時50分陳立刻進行心臟按摩及人工呼吸等急救措施，再次叫救護車。

6時52分人工呼吸過程中，王女鼻腔噴水、口腔吐出兩大口水，1分鐘後救護車抵達時，王女已失去意識、呼吸、脈搏及血壓，送往衛福部桃園醫院急救後雖恢復生命跡象，但無意識，最後因缺氧性腦病變，失去認知與行為能力，需要長期照護。

審理過程中，陳醫生到庭均否認犯行，辯稱行醫40年救過無數患者，術前已提醒患者遵守禁食禁水規定，疑因王女未遵守醫囑，導致吸入性肺炎缺氧，他強調手術過程完全依照SOP，並非怠忽。辯護律師也主張，法令未明文要求所有手術必須由麻醉醫師在場，藥品仿單僅具建議性質，不等同醫療常規，且院方鑑定均以醫院標準要求診所，不合比例。

法院則根據麻醉藥Propofol使用說明、醫事審議委員會和台灣麻醉醫學會3次鑑定意見，認定陳醫生在替病患進行陰道後壁修補手術的同時，自己施打Propofol進行全身麻醉，這種做法違反醫療常規，也超出合理的臨床專業判斷範圍。此外，陳醫生的疏失與患者後來出現缺氧性腦病變之間，具明確的因果關係，案件中也無任何證據可證明患者在麻醉手術前有喝水，因此陳某辯稱病患嗆水導致意外的說法毫無根據，犯行可確定。

法院審酌，被告陳某是名具有專業背景與執業經驗的婦產科醫師，明知依照醫療常規，Propofol是種全身麻醉劑，會抑制人體的循環與呼吸系統，不應由執行手術的醫師同時負責施打麻醉藥與監控病患狀況。但陳某進行陰道後壁修補手術時，卻疏忽這項基本原則，違反醫療常規，也超出合理的臨床專業裁量。

法院認定，陳某在手術過程中同時施打Propofol進行全身麻醉，導致未能及時察覺患者血氧飽和度逐漸下降，也未採取有效急救措施，導致王女因缺氧腦病變導致喪失自主意識，無行為能力、無法自理，需仰賴專人照護的重大傷害，與其醫療行為間具因果關係。