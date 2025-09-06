曾發遇險訊號！失聯東港漁船船長打電話報平安 人船均安現正返台中

東港籍漁船「勝隆漁61號」4日在西太平洋關島東方海域作業時斷訊，人船失聯，如今傳出好消息，船長田永富的哥哥今天下午接獲船長電話，指出勝號因雷擊關係導致設備損壞，在返航台灣途中遇到一艘日本漁船，才能借衛星電話打回家報平安，現在人船均安。

勝號船長田永富的哥哥今天下午接獲船長報平安的電話，指出船隻是因雷擊關係導致設備損壞，後續他自己判斷台灣方向行駛返航，途中遇到一艘日本籍漁船，向它借了船上的衛星電話，才能打電話給家屬報平安，船隻及船上11名船員均平安。

船主的先生表示，船長也有打電話給他報平安，並指出船上的主機和輔機都還能運作，所以船還才開，只是因為沒有電，船上還有3萬多公噸的冷凍魚貨不知道要怎麼處理，為了避免魚貨報銷損失，現在只能想辦法來來進行轉移。