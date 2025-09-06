影／天候惡劣也救回來！黑鷹直升機克服強風低雲 成功吊掛玉山傷者

一支19人登山隊今天清晨攀登玉山主峰，下山經主北峰岔路風口時，一名50歲女山友不慎摔傷，造成右膝、下巴及左眼撕裂傷，並出現失溫疑慮。南投縣消防局最後申請空勤支援，黑鷹直升機克服強風與低雲壓頂的惡劣天候，仍順利完成吊掛，將傷者後送竹山秀傳醫院救治。

南投縣消防局表示，清晨6時55分接獲黃姓領隊報案，指登山隊昨自塔塔加登山口出發，今晨攻頂後下撤，一名50歲女山友在主北岔路風口跌倒受傷，無法自行行走。第三大隊隨即派遣玉山分隊2名消防員與5名義消組成地面救援隊，玉山國家公園管理處也協調排雲山莊管理員及雲豹休閒公司人員共3人先行趕赴現場。

上午8時37分，地面人員抵達並確認傷者情況，因傷勢嚴重，建議申請空勤直升機吊掛，以縮短救援時間。消防局向空勤總隊提出申請，黑鷹直升機於9時44分自台中清泉崗機場起飛，10時23分抵達玉山風口上空。

當時山區風勢強勁，低雲壓頂，飛行環境惡劣，但機組員憑藉高超的滯空與操控能力，仍成功將傷者吊掛脫困，並於10時40分降落消防署訓練中心，再由救護車轉送竹山秀傳醫院治療。