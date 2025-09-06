聽新聞
0:00 / 0:00
影／BMW下坡過彎疑車速過快 自撞路邊大貨車 波及3工人1重傷2輕傷
黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段，疑車速過快，自撞路邊施工大貨車，還波及前方3名施工人員，導致1人重傷、2人輕傷送醫。肇事黃男酒測值為零，確實事故原因現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天上午10時30分獲報，新店區新潭路1段2號前路邊發生追撞車禍，現場有多人受傷，消防救護人員及員警趕抵後，發現1輛銀灰色BMW汽車撞上停放路邊的工程用大貨車車尾，因強大撞擊力道，導致站在大貨車前方的工人劉姓男子（30歲）被夾在兩車之間，傷勢十分嚴重，當場無呼吸心跳，工人李姓男子（66歲）、黃姓男子（24歲）也遭波及受到輕傷。
據了解，駕駛BMW汽車的黃姓男子（36歲）當時沿新潭路1段往2段方向行駛，疑因下坡過彎車速過快，幾乎沒有煞車先撞擊停放施工地點大貨車，大貨車再往前撞擊3名施工人員。黃男酒測值為零，疑未注意車前狀況釀成此次重大受傷車禍事故，另尾隨在黃車後方的白色汽車是否也是與黃男同行的車輛，仍待警方進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言