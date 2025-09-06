影／BMW下坡過彎疑車速過快 自撞路邊大貨車 波及3工人1重傷2輕傷

黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段，疑車速過快，自撞路邊施工大貨車，還波及前方3名施工人員，導致1人重傷、2人輕傷送醫。肇事黃男酒測值為零，確實事故原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天上午10時30分獲報，新店區新潭路1段2號前路邊發生追撞車禍，現場有多人受傷，消防救護人員及員警趕抵後，發現1輛銀灰色BMW汽車撞上停放路邊的工程用大貨車車尾，因強大撞擊力道，導致站在大貨車前方的工人劉姓男子（30歲）被夾在兩車之間，傷勢十分嚴重，當場無呼吸心跳，工人李姓男子（66歲）、黃姓男子（24歲）也遭波及受到輕傷。