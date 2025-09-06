快訊

影／BMW下坡過彎疑車速過快 自撞路邊大貨車 波及3工人1重傷2輕傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段，疑車速過快，自撞路邊施工大貨車，還波及前方3名施工人員，導致1人重傷、2人輕傷送醫。肇事黃男酒測值為零，確實事故原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天上午10時30分獲報，新店區新潭路1段2號前路邊發生追撞車禍，現場有多人受傷，消防救護人員及員警趕抵後，發現1輛銀灰色BMW汽車撞上停放路邊的工程用大貨車車尾，因強大撞擊力道，導致站在大貨車前方的工人劉姓男子（30歲）被夾在兩車之間，傷勢十分嚴重，當場無呼吸心跳，工人李姓男子（66歲）、黃姓男子（24歲）也遭波及受到輕傷。

據了解，駕駛BMW汽車的黃姓男子（36歲）當時沿新潭路1段往2段方向行駛，疑因下坡過彎車速過快，幾乎沒有煞車先撞擊停放施工地點大貨車，大貨車再往前撞擊3名施工人員。黃男酒測值為零，疑未注意車前狀況釀成此次重大受傷車禍事故，另尾隨在黃車後方的白色汽車是否也是與黃男同行的車輛，仍待警方進一步調查釐清。

黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段,疑車速過快,自撞路邊施工大貨車,還波及前方3名施工人員,導致1人重傷、2人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段，疑車速過快，自撞路邊施工大貨車，還波及前方3名施工人員，導致1人重傷、2人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段，疑車速過快，自撞路邊施工大貨車，還波及前方3名施工人員，導致1人重傷、2人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段，疑車速過快，自撞路邊施工大貨車，還波及前方3名施工人員，導致1人重傷、2人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段，疑車速過快，自撞路邊施工大貨車，還波及前方3名施工人員，導致1人重傷、2人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段，疑車速過快，自撞路邊施工大貨車，還波及前方3名施工人員，導致1人重傷、2人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段，疑車速過快，自撞路邊施工大貨車，還波及前方3名施工人員，導致1人重傷、2人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段，疑車速過快，自撞路邊施工大貨車，還波及前方3名施工人員，導致1人重傷、2人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段，疑車速過快，自撞路邊施工大貨車，還波及前方3名施工人員，導致1人重傷、2人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天上午駕駛BMW汽車在新北市新店區新潭路1段下坡過彎路段，疑車速過快，自撞路邊施工大貨車，還波及前方3名施工人員，導致1人重傷、2人輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝

