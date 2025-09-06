警用數位無線電收訊不良挨批草菅人命 新北警：全面改善

新北市議員黃淑君指出，新北市警察局去年配合逐步汰換無線電，員警卻發現無線電收訊不良，常常無法發話出現「嘟…嘟…」的聲音，警政署長期忽視地方員警通訊安全需求，連最基礎的通訊裝備也出現收訊不良問題，基層透過地方警察局協助反映，無奈長官行政程序繁瑣，導致改善緩慢，地方員警恐面臨執行勤務時，求助無門的狀況。

黃淑君日前至新北市警察局海山分局文聖派出所了解使用情形，發現警察們在駐所內都將無線電關閉，就是為避免發出「嘟嘟聲」，整個派出所都面臨收訊不良的問題，而新北市警察局4月會勘後，就再無積極追蹤通訊裝置改善情形，放任情形惡化，而警政署也無落實追蹤改善通報個案，中央地方的忽視，恐將傷害地方員警的執勤安全性。

黃淑君說，希冀各縣市警察局及警政署應積極協助，各地方員警改善通訊問題，落實通訊隱私及安全問題，不要發生憾事時才來檢討，切勿寒了地方員警愛民的心。

新北市警局指出，原使用的類比無線電，因設備老舊、零件停產，不僅通訊品質下降，亦缺乏保密性及跨區連線功能，警政署推動全國性更新計畫，全面升級為數位無線電，強化治安防護。

市警局說，去年底啟用後，確實回報部分區域收訊不穩的情形，已在今年4月啟動會勘作業，將相關狀況詳實彙整後送交警政署改善，警政署已將海山分局文聖派出所納入改善計畫，預定設置雙向訊號放大器（BDA），以解決所內無訊號的狀況。

市警局說，警政署已規畫在全國新增 5處中繼站及42部BDA，目前進入建置流程，年底將陸續安裝完成，同步布設機動轉播機，以即時改善部分收訊問題。未來115年至117年，警政署更將於全台增設 51處中繼站及440部BDA，持續提升收訊品質。