影／居酒屋酒客互看不順眼1人當街大戰3人 警快打到場全逮

新北市1間居酒屋今天凌晨發生酒客酒後互看不順眼，邱姓男子1人當街大戰黃姓男子等3人，雙方互毆受傷，警方出動20名快打警方迅速到場，以優勢警力壓制全數逮捕，警詢後今依聚眾鬥毆罪嫌將4人移送新北地檢署偵辦。

新北市警方今天凌晨零時許獲報，中和區景安路鄰近捷運景安站旁1間居酒屋前發生聚眾打架情事，轄區中和警分局景安派出所出動7名警力前往，同時呼叫鄰近安平、南勢派出所及偵查隊各4名快打警力近20人到現場處理。

據了解，邱姓男子（45歲）與多名友人前往居酒屋暢飲，疑黃湯下肚與同樣喝了不少酒的黃姓男子（21歲）、蘇姓男子（21歲）、蔡姓男子（20歲）等3名別桌酒客，因酒醉互看不順眼，先起口角爭執進而引發肢體糾紛，雙方均有動手互毆。

警方到場以勢力將雙方隔開壓制後，見邱男頭部、手部受傷，由救護車送往永和耕莘醫院；黃男因手部、腳部受傷，也由救護車送往雙和醫院治療。警詢後今依聚眾鬥毆罪嫌將4人移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康