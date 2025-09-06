快訊

台中豐原路段預拌混凝土車爆胎驚險畫面曝光 引網友熱議

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

網傳昨天中午國道1號台中豐原北向路段，發生1輛預拌混凝土車爆胎事故，致胎皮散落於中線及外側車道上，由於畫面中影響後方車輛的視線，十分驚險，影片上傳引起網友熱議並留言「為什麼大車爆胎率這麼高？」國道警察第三大隊表示，全案尚未接獲民眾檢舉及事故報案，後續將調查釐清，違規部分將依規定舉發。

國道三隊泰安分隊指出，有關民眾網傳9月5日11時43分國道1號北向170.8公里影像，大貨車行駛途中右後車輪爆胎，致胎皮散落於中線及外側車道上，尚未接獲民眾檢舉及事故報案，但依據道路交通管理處罰條例第30-1條，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，將可處汽車駕駛人新台幣最高6千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

民眾將驚險畫面PO網後，網友在下方留言回應：「對阿，要遠離大車知道阿，問題是大車會主動接近」、「大車就要貼著你你多能離」、「大車從後方超車怎麼遠離？更何況是很多輛大車超車，你能示範怎麼遠離嗎？」「覺得再生胎要限額，每年固定多少能使用，每道路破胎一次就砍額度」。

國道警察第三大隊呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查油、水、煞車、輪胎、燈光…...等車輛狀況，以避免車輛發生爆胎或故障，以維護自身及他人的行車安全。

一輛預拌混凝土車昨天行駛國道1號北向台中豐原路段途中發生爆胎，影響後方來車視線。圖／翻攝網路畫面
國道 台中市

