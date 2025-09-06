少年放學未歸家人急壞 大溪警跨越四區成功協尋...

快訊

歷經近三小時搜尋，警方於晚間9時左右在龍潭區成功尋獲少年。圖：讀者提供

昨(5)日下午，大溪警察分局接獲民眾報案，稱一名14歲少年放學後未返家，家屬十分焦急，請求警方協助。警方隨即啟動緊急協尋機制，動員巡邏員警及監視系統，全力掌握少年行蹤。

S 42409999 0
經調查，該少年搭乘校車返家途中曾向司機提出前往新竹的要求，但未獲同意，於大溪區三元一街下車後徒步離開，未按原路回家。警方分工進行搜尋，騎乘巡邏機車沿線找尋，並透過監視器追蹤足跡，持續跨越大溪、八德、平鎮與龍潭四個行政區。

歷經近三小時搜尋，警方於晚間9時左右在龍潭區成功尋獲少年，並通知家屬將其平安帶回。家屬對警方迅速及鍥而不捨的協尋行動表達感謝。大溪警分局提醒民眾，如遇家人失蹤，應立即報案，以便警方啟動協尋機制，保障市民安全。

