台南北區餐飲店門前招牌遭砸毀 警方追查竟是自家人所為

台南市北區北門路二段上一餐飲店昨晚9時許傳有男子砸店，他涉持鐵撬朝其門前招牌猛敲，一度還因卡住，使力拔出後再敲擊數下，才悻悻然離開現場，整個過程民眾目擊拍下後PO上社群。台南市警五分局指出，店家兄妹為了經營方式爭吵，但不提告毀損，男子仍依社維法送辦。

第五分局副分局長陳柏宇說，昨晚9時許，接獲報案有男子持鐵撬破壞店家招牌情事，員警立即到場瞭解後，並通知涉案男子到案說明後，全案依社會秩序維護法第63條無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，及第90條汙損他人店鋪招牌，將移送裁處外，分局將持續加強轄區治安維護，確保社會秩序與民眾安全。

據調查，該名65歲男子與妹妹因店家經營方式爭吵，昨晚在店家仍開店營業中，他涉持鐵撬朝門前招牌猛敲數下，發洩其不滿情緒。妹妹雖不提告毀損，警方仍依違反社會秩序維護法將哥哥送辦。