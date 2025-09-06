台南北區餐飲店門前招牌遭砸毀 警方追查竟是自家人所為

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市北區北門路二段上一餐飲店昨晚9時許傳有男子砸店，他涉持鐵撬朝其門前招牌猛敲，一度還因卡住，使力拔出後再敲擊數下，才悻悻然離開現場，整個過程民眾目擊拍下後PO上社群。台南市警五分局指出，店家兄妹為了經營方式爭吵，但不提告毀損，男子仍依社維法送辦。

第五分局副分局長陳柏宇說，昨晚9時許，接獲報案有男子持鐵撬破壞店家招牌情事，員警立即到場瞭解後，並通知涉案男子到案說明後，全案依社會秩序維護法第63條無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，及第90條汙損他人店鋪招牌，將移送裁處外，分局將持續加強轄區治安維護，確保社會秩序與民眾安全。

據調查，該名65歲男子與妹妹因店家經營方式爭吵，昨晚在店家仍開店營業中，他涉持鐵撬朝門前招牌猛敲數下，發洩其不滿情緒。妹妹雖不提告毀損，警方仍依違反社會秩序維護法將哥哥送辦。

有民眾在Thread上PO文分享「有一個阿北瀟灑砸店」，網友見狀發問「是多討厭水餃…」、「應該是吃不起砸店」，也有民眾表示，走在路上都好危險，甚至說，他那隻看起來有夠難用的。

警方據報有男子持鐵橇破壞店家招牌，到場瞭解後並通知涉案男子到案說明後，全案依社會秩序維護法移送裁處。圖／讀者提供
警方據報有男子持鐵橇破壞店家招牌，到場瞭解後並通知涉案男子到案說明後，全案依社會秩序維護法移送裁處。圖／讀者提供

提告 台南

