台東淨灘發現疑似勇鷹高教機副翼 軍方帶回處理

今年2月15日空軍志航基地勇鷹高教機在台東東河海面上墜機，機體已經打撈完成；不過，昨日有民眾在台東縣富山護漁區海灘發現疑似勇鷹副翼，軍方已帶回。

昨天下午台東縣政府委託工人在卑南鄉富山護魚區淨灘，工人在礁岩上發現長約2公尺，寬約50至60公分的合金結構，重量超過百公斤，上面寫著勿踏和小心操作字樣。

發現的民眾張振德告訴媒體，剛開始以為是無人機，但經比對照片、推敲應該是勇鷹高教機的副翼，於是通知軍方人員。

到場處理軍方人員將物件帶回，至於是否為勇鷹高教機副翼則不願回應。

今年2月15日空軍志航基地勇鷹高教機在距離富山護魚區往北約10公里海域墜毀，飛行員彈跳獲救，空軍已委託打撈船將機體打撈上岸。