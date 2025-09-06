快訊

影／高雄婦衝全聯買普渡用品 停車誤踩油門釀2人受傷、毀4機車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市65歲洪姓婦人昨天下午2時48分駕車欲至鳳山區海洋一路全聯採買中元節普渡用品，因認為車子停歪了想喬正卻誤踩油門，車子往前衝，撞及77歲黃姓老婦及52歲王姓女子，並波及4機車及店家鐵架，所幸2人送醫無大礙。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，一名婦人昨天駕休旅車在鳳山海洋一路不明原因暴衝至賣場門口，一名阿婆離開時被撞上受傷；影片地點在全聯賣場前門口，老婦人被撞受傷倒地時，一群人趨前關心。

鳳山警分局指出，這起車禍發生在昨天下午2時48分，當時洪姓婦人（65歲）駕車欲停車在賣場前，因第一次停歪了，洪婦想將車子喬正，卻誤踩油門，整輛車就衝出去。

洪婦車子暴衝後，撞上駕駛在店外的黃姓老婦人（77歲）、王姓女子（52歲），造成2人手腳等處擦挫傷，另有4輛機車遭撞擊車損、店家鐵架被撞歪，所幸2傷者送醫救治，無大礙。

警方到場對洪婦施以酒測，無酒駕行為，車損及傷者受傷事故的肇責，由交通大隊釐清判定。

高市洪姓婦人昨天下午駕車至海洋一路全聯採買中元節普渡用品，誤踩油門車子暴衝，撞及77歲老婦及52歲王姓女子，並波及4機車及店家鐵架。記者石秀華／翻攝
高市洪姓婦人昨天下午駕車至海洋一路全聯採買中元節普渡用品，誤踩油門車子暴衝，撞及77歲老婦及52歲王姓女子，並波及4機車及店家鐵架。記者石秀華／翻攝
高市洪姓婦人昨天下午駕車至海洋一路全聯採買中元節普渡用品，誤踩油門車子暴衝，撞及77歲老婦及52歲王姓女子，並波及4機車及店家鐵架。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市洪姓婦人昨天下午駕車至海洋一路全聯採買中元節普渡用品，誤踩油門車子暴衝，撞及77歲老婦及52歲王姓女子，並波及4機車及店家鐵架。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市洪姓婦人昨天下午駕車至海洋一路全聯採買中元節普渡用品，誤踩油門車子暴衝，撞及77歲老婦及52歲王姓女子受傷，民眾關切傷者傷勢。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市洪姓婦人昨天下午駕車至海洋一路全聯採買中元節普渡用品，誤踩油門車子暴衝，撞及77歲老婦及52歲王姓女子受傷，民眾關切傷者傷勢。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市洪姓婦人昨天下午駕車至海洋一路全聯採買中元節普渡用品，誤踩油門車子暴衝，撞及77歲老婦及52歲王姓女子，並波及4機車及店家鐵架。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市洪姓婦人昨天下午駕車至海洋一路全聯採買中元節普渡用品，誤踩油門車子暴衝，撞及77歲老婦及52歲王姓女子，並波及4機車及店家鐵架。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市洪姓婦人昨天下午駕車至海洋一路全聯採買中元節普渡用品，誤踩油門車子暴衝，撞及77歲老婦及52歲王姓女子，並波及4機車及店家鐵架。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市洪姓婦人昨天下午駕車至海洋一路全聯採買中元節普渡用品，誤踩油門車子暴衝，撞及77歲老婦及52歲王姓女子，並波及4機車及店家鐵架。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

老婦 全聯 車禍 中元普渡

相關新聞

影／台中驚傳保時捷撞進銀行 竟因喝到「斷片」闖紅燈還肇逃

台中朱姓男子今凌晨在熱炒店聚會後要回家，不顧喝酒仍駕駛1輛黑色保時捷上路，卻在南屯區快到家附近失控，直衝1間銀行，肇事後...

不是我阿嬤！竹市殯儀館燒錯遺體 業者被爆還曾出包「遺體退錯冰」

新竹市立殯儀館傳重大疏失，一名原預計昨天下午火化的阿嬤遺體，竟因館方疏失被提前火化。家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，...

影／下磁磚雨...永和捷運出口旁大樓外牆剝落 嚇壞路過民眾

新北市永和區捷運頂溪站2號出口旁大樓今天上午外牆突然發生磁磚掉落，嚇壞路過民眾，所幸無人受傷，警方在現場拉起封鎖線隔開，...

影／「前方路段常有事故」標誌在眼前 高雄男仍撞歪消防栓原因曝

楊姓男子今天清晨5時駕車行經高市楠梓區旗楠路及土庫一路口，雖路旁懸掛「前方路段常發生事故，請減速慢行」，但楊仍偏移自撞路...

影／高雄婦衝全聯買普渡用品 停車誤踩油門釀2人受傷、毀4機車

高市65歲洪姓婦人昨天下午2時48分駕車欲至鳳山區海洋一路全聯採買中元節普渡用品，因認為車子停歪了想喬正卻誤踩油門，車子...

影／台北信義區凌晨女駕車衰遇醉男 他擋車罵髒話、踹砸車被警帶回

今天凌晨蔡姓女子駕車行經台北市信義區一蘭拉麵前時，一名酒醉的43歲游姓男子擋在車道，蔡女不認識對方趕緊停車，對方卻發瘋似...

