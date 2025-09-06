聽新聞
影／高雄婦衝全聯買普渡用品 停車誤踩油門釀2人受傷、毀4機車
高市65歲洪姓婦人昨天下午2時48分駕車欲至鳳山區海洋一路全聯採買中元節普渡用品，因認為車子停歪了想喬正卻誤踩油門，車子往前衝，撞及77歲黃姓老婦及52歲王姓女子，並波及4機車及店家鐵架，所幸2人送醫無大礙。
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，一名婦人昨天駕休旅車在鳳山海洋一路不明原因暴衝至賣場門口，一名阿婆離開時被撞上受傷；影片地點在全聯賣場前門口，老婦人被撞受傷倒地時，一群人趨前關心。
鳳山警分局指出，這起車禍發生在昨天下午2時48分，當時洪姓婦人（65歲）駕車欲停車在賣場前，因第一次停歪了，洪婦想將車子喬正，卻誤踩油門，整輛車就衝出去。
洪婦車子暴衝後，撞上駕駛在店外的黃姓老婦人（77歲）、王姓女子（52歲），造成2人手腳等處擦挫傷，另有4輛機車遭撞擊車損、店家鐵架被撞歪，所幸2傷者送醫救治，無大礙。
警方到場對洪婦施以酒測，無酒駕行為，車損及傷者受傷事故的肇責，由交通大隊釐清判定。
