50嵐「隱藏點法」曝光！一票網友大推：完全另一個層次

交保金差2千萬柯文哲「堅持不欠人」！陳佩琪不排除抵押房子籌錢

最可愛卻沒人要…認養會剩最後2隻小貓「孤單縮籠子裡」 1原因讓志工心疼

影／台北信義區凌晨女駕車衰遇醉男 他擋車罵髒話、踹砸車被警帶回

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天凌晨蔡姓女子駕車行經台北市信義區一蘭拉麵前時，一名酒醉的43歲游姓男子擋在車道，蔡女不認識對方趕緊停車，對方卻發瘋似地怒喊「你撞我啊！」隨即上前罵髒話、敲車窗，還踹車門造成車門凹陷，蔡女嚇得報警處理，警方到場後，將男子帶回派出所。

蔡女無奈向警方表示，她和友人才彎進松仁路95巷時，就看到有一名男子站在車道，她趕緊停車想等對方離開，不料男子卻高聲怒喊，衝過來罵「三字經」，還動手動腳砸毀車，並要車上的人出來，嚇得蔡女與路人趕緊報案。

轄區警方到場，發現砸車的游男酒醉、語無倫次，情緒瘋狂有自傷傷人疑慮，決定先保護管束將他帶回派出所休息，游男不願上車，說話前言不對後語，最後被警方硬推進警車帶走。

警方將游男帶回派出所管束，游男情緒冷靜、清醒後才解除管束，由友人護送離所返家，警方後續將通知游男到案說明。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡姓女子駕車遇到無妄之災，酒醉男子當街擋車，還動手動腳砸毀車輛。記者廖炳棋／翻攝
影／台中驚傳保時捷撞進銀行 竟因喝到「斷片」闖紅燈還肇逃

台中朱姓男子今凌晨在熱炒店聚會後要回家，不顧喝酒仍駕駛1輛黑色保時捷上路，卻在南屯區快到家附近失控，直衝1間銀行，肇事後...

不是我阿嬤！竹市殯儀館燒錯遺體 業者被爆還曾出包「遺體退錯冰」

新竹市立殯儀館傳重大疏失，一名原預計昨天下午火化的阿嬤遺體，竟因館方疏失被提前火化。家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，...

影／下磁磚雨...永和捷運出口旁大樓外牆剝落 嚇壞路過民眾

新北市永和區捷運頂溪站2號出口旁大樓今天上午外牆突然發生磁磚掉落，嚇壞路過民眾，所幸無人受傷，警方在現場拉起封鎖線隔開，...

影／「前方路段常有事故」標誌在眼前 高雄男仍撞歪消防栓原因曝

楊姓男子今天清晨5時駕車行經高市楠梓區旗楠路及土庫一路口，雖路旁懸掛「前方路段常發生事故，請減速慢行」，但楊仍偏移自撞路...

台南北區餐飲店門前招牌遭砸毀 警方追查竟是自家人所為

台南市北區北門路二段上一餐飲店昨晚9時許傳有男子砸店，他涉持鐵撬朝其門前招牌猛敲，一度還因卡住，使力拔出後再敲擊數下，才...

影／高雄婦衝全聯買普渡用品 停車誤踩油門釀2人受傷、毀4機車

高市65歲洪姓婦人昨天下午2時48分駕車欲至鳳山區海洋一路全聯採買中元節普渡用品，因認為車子停歪了想喬正卻誤踩油門，車子...

