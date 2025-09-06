影／台北信義區凌晨女駕車衰遇醉男 他擋車罵髒話、踹砸車被警帶回

今天凌晨蔡姓女子駕車行經台北市信義區一蘭拉麵前時，一名酒醉的43歲游姓男子擋在車道，蔡女不認識對方趕緊停車，對方卻發瘋似地怒喊「你撞我啊！」隨即上前罵髒話、敲車窗，還踹車門造成車門凹陷，蔡女嚇得報警處理，警方到場後，將男子帶回派出所。

蔡女無奈向警方表示，她和友人才彎進松仁路95巷時，就看到有一名男子站在車道，她趕緊停車想等對方離開，不料男子卻高聲怒喊，衝過來罵「三字經」，還動手動腳砸毀車，並要車上的人出來，嚇得蔡女與路人趕緊報案。

轄區警方到場，發現砸車的游男酒醉、語無倫次，情緒瘋狂有自傷傷人疑慮，決定先保護管束將他帶回派出所休息，游男不願上車，說話前言不對後語，最後被警方硬推進警車帶走。

警方將游男帶回派出所管束，游男情緒冷靜、清醒後才解除管束，由友人護送離所返家，警方後續將通知游男到案說明。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康