影／台中驚傳保時捷撞進銀行 竟因喝到「斷片」闖紅燈還肇逃

台中朱姓男子今凌晨在熱炒店聚會後要回家，不顧喝酒仍駕駛1輛黑色保時捷上路，卻在南屯區快到家附近失控，直衝1間銀行，肇事後竟倒車逃逸，由於車牌掉在現場成為鐵證，警方一早循線找到人，經呼氣酒測值達每公升0.5毫克，依公共危險等罪嫌送辦。

台中第四分局大墩派出所今凌晨2點多獲報，南屯區文心路一段、市政路口1間銀行傳出巨響，有民眾目擊1輛小客車竟以直衝方式撞破銀行右側玻璃門，還波及騎樓停放的1輛機車，所幸無人受傷。

警方到場時，發現肇事車輛留在現場的車牌，立即鎖定駕駛身分，並調閱周邊監視器，發現朱姓男子（45歲）開著黑色保時捷先是闖紅燈，再加速直向前衝，開上人行道後撞進銀行玻璃門。

朱男撞車後停頓幾秒，沒有查看或報案竟然又倒車，繼續酒駕逃逸回附近住處，警方今上午7點多循線找到他，施以呼氣酒測值達每公升0.5毫克。

朱男向警方稱，晚間到熱炒店吃飯、喝酒後要回家，但疑似酒後斷片，才導致車輛失控撞銀行，當下雖瞬間酒醒，卻不知該如何處理，才選擇逃逸。

警方表示，詢後除依公共危險罪嫌將朱男移送檢方偵辦，另針對他肇事逃逸、闖紅燈部分，會依道路交通管理處罰條例第62條、53條予以製單舉發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康