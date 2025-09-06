快訊

50嵐「隱藏點法」曝光！一票網友大推：完全另一個層次

交保金差2千萬柯文哲「堅持不欠人」！陳佩琪不排除抵押房子籌錢

最可愛卻沒人要…認養會剩最後2隻小貓「孤單縮籠子裡」 1原因讓志工心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「前方路段常有事故」標誌在眼前 高雄男仍撞歪消防栓原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

楊姓男子今天清晨5時駕車行經高市楠梓區旗楠路及土庫一路口，雖路旁懸掛「前方路段常發生事故，請減速慢行」，但楊仍偏移自撞路邊消防栓，嚇壞待轉區女騎士。警方聞到楊滿身酒氣，經酒測超過每公升0.68毫克，當場將他上銬送辦。

楠梓警分局指出，42歲楊姓男子今天清晨5時駕車沿旗楠路東往西行駛，行經土庫一路口時，車輛突然向左偏移，隨後自撞路旁消防栓，消防栓被撞歪，水流滿地，當時剛好一名機車女騎士在待轉區停等紅燈，所幸未被撞及。

事故現場的路燈桿上就懸掛「前方路段常發生事故，請減速慢行，平安回家」的警告標誌，楊男還是發生自撞車禍。

警消獲報趕抵，楊男未受傷，但滿身酒味，因被撞歪的消防栓不斷滲水，警方通知自來水公司人員到場處理。

楊男稱在住家喝了藥酒就開車上路，警方對他施以酒測，結果每公升超過0.68毫克，超過標準值，當場依公共危險罪嫌將楊上銬逮捕，警詢後移送橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊姓男子今天清晨駕車行經高市楠梓區旗楠路及土庫一路口，路燈桿懸掛「前方路段常發生事故」警告標誌，但楊仍自撞路邊消防栓，後被查出酒駕。記者石秀華／翻攝
楊姓男子今天清晨駕車行經高市楠梓區旗楠路及土庫一路口，路燈桿懸掛「前方路段常發生事故」警告標誌，但楊仍自撞路邊消防栓，後被查出酒駕。記者石秀華／翻攝
楊姓男子（右）今天清晨酒後駕車行經高市楠梓區旗楠路及土庫一路口，自撞路邊消防栓，後被查出酒駕。記者石秀華／翻攝
楊姓男子（右）今天清晨酒後駕車行經高市楠梓區旗楠路及土庫一路口，自撞路邊消防栓，後被查出酒駕。記者石秀華／翻攝
楊姓男子今天清晨酒後駕車行經高市楠梓區旗楠路及土庫一路口，自撞路邊消防栓，嚇壞身旁女騎士。記者石秀華／翻攝
楊姓男子今天清晨酒後駕車行經高市楠梓區旗楠路及土庫一路口，自撞路邊消防栓，嚇壞身旁女騎士。記者石秀華／翻攝

自撞

延伸閱讀

行車糾紛變「武鬥」！高雄騎士互不禮讓今街頭爆衝突

TWICE演唱會當晚…高雄漢來雙人房僅520元 Agoda認賠訂單有效

高雄美濃變破碎山河 柯志恩痛心質疑：難道政府不知？

TWICE演唱會「高雄漢來住一晚只要520元」？業者緊急回應了

相關新聞

影／台中驚傳保時捷撞進銀行 竟因喝到「斷片」闖紅燈還肇逃

台中朱姓男子今凌晨在熱炒店聚會後要回家，不顧喝酒仍駕駛1輛黑色保時捷上路，卻在南屯區快到家附近失控，直衝1間銀行，肇事後...

不是我阿嬤！竹市殯儀館燒錯遺體 業者被爆還曾出包「遺體退錯冰」

新竹市立殯儀館傳重大疏失，一名原預計昨天下午火化的阿嬤遺體，竟因館方疏失被提前火化。家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，...

影／下磁磚雨...永和捷運出口旁大樓外牆剝落 嚇壞路過民眾

新北市永和區捷運頂溪站2號出口旁大樓今天上午外牆突然發生磁磚掉落，嚇壞路過民眾，所幸無人受傷，警方在現場拉起封鎖線隔開，...

影／「前方路段常有事故」標誌在眼前 高雄男仍撞歪消防栓原因曝

楊姓男子今天清晨5時駕車行經高市楠梓區旗楠路及土庫一路口，雖路旁懸掛「前方路段常發生事故，請減速慢行」，但楊仍偏移自撞路...

台南北區餐飲店門前招牌遭砸毀 警方追查竟是自家人所為

台南市北區北門路二段上一餐飲店昨晚9時許傳有男子砸店，他涉持鐵撬朝其門前招牌猛敲，一度還因卡住，使力拔出後再敲擊數下，才...

影／高雄婦衝全聯買普渡用品 停車誤踩油門釀2人受傷、毀4機車

高市65歲洪姓婦人昨天下午2時48分駕車欲至鳳山區海洋一路全聯採買中元節普渡用品，因認為車子停歪了想喬正卻誤踩油門，車子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。