行車糾紛變「武鬥」！高雄騎士互不禮讓今街頭爆衝突

高雄市小港區2名機車騎士今天上午因行車不禮讓，雙方停車後起口角，竟在街頭上演肢體衝突，其中1人疑遭對方的指甲劃傷頸部，報119要求送醫。警方到場將2人依違反社會秩序維護法移送法辦，可裁處1萬8000元。

警方了解，今天上午7時30分，吳姓男子（36歲）騎機車沿高雄市小港區南星路西往東直行，對向陳姓男子（50歲）也騎機車而來準備轉彎，雙方互不禮讓發生口角，雙方下車後，在路上推擠衝突，造成陳男頸部擦挫傷。

小港警分局據報，派員趕到糾紛現場局處理，陳姓男子因頸部疑遭吳男的指甲劃傷，要求找救護車送醫。