行車糾紛變「武鬥」！高雄騎士互不禮讓今街頭爆衝突

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區2名機車騎士今天上午因行車不禮讓，雙方停車後起口角，竟在街頭上演肢體衝突，其中1人疑遭對方的指甲劃傷頸部，報119要求送醫。警方到場將2人依違反社會秩序維護法移送法辦，可裁處1萬8000元。

警方了解，今天上午7時30分，吳姓男子（36歲）騎機車沿高雄市小港區南星路西往東直行，對向陳姓男子（50歲）也騎機車而來準備轉彎，雙方互不禮讓發生口角，雙方下車後，在路上推擠衝突，造成陳男頸部擦挫傷。

小港警分局據報，派員趕到糾紛現場局處理，陳姓男子因頸部疑遭吳男的指甲劃傷，要求找救護車送醫。

警方表示，大林派出所員警查處後，雙方暫不提出刑事告訴，但是，雙方在街頭衝突，依違反社會秩序維護法移由高雄法院簡易庭裁處，可各裁處1萬8000元。

高雄2名機車騎士今天因行車糾紛在街頭出現肢體衝突。記者林保光／翻攝
衝突 高雄市

相關新聞

不是我阿嬤！竹市殯儀館燒錯遺體 業者被爆還曾出包「遺體退錯冰」

新竹市立殯儀館傳重大疏失，一名原預計昨天下午火化的阿嬤遺體，竟因館方疏失被提前火化。家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，...

行車糾紛變「武鬥」！高雄騎士互不禮讓今街頭爆衝突

高雄市小港區2名機車騎士今天上午因行車不禮讓，雙方停車後起口角，竟在街頭上演肢體衝突，其中1人疑遭對方的指甲劃傷頸部，報...

台68竹北往新竹匝道口車禍 25歲騎士拋飛重傷、道路一度封閉

今日凌晨新竹市經國橋通往台68線快速道路南寮方向匝道口發生一起嚴重車禍，涉及汽、機車事故。一名25歲的男性機車騎士遭拋飛...

影／高中生通勤單車被偷 苦找2天無果...警調監視器5天逮到人

新北市金山區蔡姓高中生每天靠單車上下學，日前到中山路用餐要離開時愛車不翼而飛，他自己找了2天沒有結果向警方求助。警方沿路...

台中市區一早驚傳墜溪 年輕女漂3公里被撈起...頭部重創命危

台中市西屯區今一早6點多驚傳有人墜溪，警消獲報1名20多歲女子從西屯區橋上掉落麻園頭溪，一直被沖到距離約3公里外的五權西...

新竹市殯燒錯屍 孝孫悲喊畫面曝 業者壓制竟偷打人

林姓一家人5日在新竹市立殯儀館舉辦羅姓阿嬤的告別式時，發現承攬冰櫃作業的蓮芳禮儀公司拉錯遺體，讓阿嬤提早火化。林孫不滿見...

