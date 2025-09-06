聽新聞
0:00 / 0:00
不是我阿嬤！竹市殯儀館燒錯遺體 業者被爆還曾出包「遺體退錯冰」
新竹市立殯儀館傳重大疏失，一名原預計昨天下午火化的阿嬤遺體，竟因館方疏失被提前火化。家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，這才驚覺發生烏龍，有殯葬業者爆料，昨天發生燒錯遺體的疏失疑與2年前殯葬所發生冰庫大體退錯冰險害法醫解剖錯遺體的業者是同一家，但市府未證實。
新竹市殯儀館在2023年曾發生將遺體退錯冰險害法醫解剖錯人的業者，當時檢警原訂解剖29歲越籍阮姓移工遺體，但工作人員卻錯將39歲印尼籍移工遺體解凍放在解剖台，好在即時發現，當時殯葬所長因此下台。
昨天發生燒錯遺體事件，1名原訂下午火化的阿嬤遺體提前火化，家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，不僅錯失與親人最後道別的機會，更因憤怒與禮儀公司人員爆發肢體衝突。
據了解，依規定遺體進出殯儀館須以QR Code手環核對身分，案件為由同一家代辦葬儀業者同時承辦二件入殮出殯服務，外包業者未依程序再次確認身分，因而導致錯燒。殯葬同業更直指，該業者疑早在2年前就曾把殯葬所冰庫「退錯冰」，險些造成法醫誤剖遺體，如今再度出包，卻仍未被市府嚴格管理，批評「實在離譜」。對此，新竹市政府尚未回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言