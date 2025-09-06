不是我阿嬤！竹市殯儀館燒錯遺體 業者被爆還曾出包「遺體退錯冰」

新竹市立殯儀館傳重大疏失，一名原預計昨天下午火化的阿嬤遺體，竟因館方疏失被提前火化。家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，這才驚覺發生烏龍，有殯葬業者爆料，昨天發生燒錯遺體的疏失疑與2年前殯葬所發生冰庫大體退錯冰險害法醫解剖錯遺體的業者是同一家，但市府未證實。

新竹市殯儀館在2023年曾發生將遺體退錯冰險害法醫解剖錯人的業者，當時檢警原訂解剖29歲越籍阮姓移工遺體，但工作人員卻錯將39歲印尼籍移工遺體解凍放在解剖台，好在即時發現，當時殯葬所長因此下台。

昨天發生燒錯遺體事件，1名原訂下午火化的阿嬤遺體提前火化，家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，不僅錯失與親人最後道別的機會，更因憤怒與禮儀公司人員爆發肢體衝突。