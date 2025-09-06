快訊

江祖平再揭「求打砲」噁訊 為星友說公道話：我不是孤軍奮戰

勞保年資不足15年注意了！想併國保領年金 只能等到65歲

一年一遇！中元節血月同現 命理師曝「最旺補財時段」、對象別拜錯

聽新聞
0:00 / 0:00

不是我阿嬤！竹市殯儀館燒錯遺體 業者被爆還曾出包「遺體退錯冰」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市立殯儀館傳重大疏失，一名原預計昨天下午火化的阿嬤遺體，竟因館方疏失被提前火化。家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，這才驚覺發生烏龍，有殯葬業者爆料，昨天發生燒錯遺體的疏失疑與2年前殯葬所發生冰庫大體退錯冰險害法醫解剖錯遺體的業者是同一家，但市府未證實。

新竹市殯儀館在2023年曾發生將遺體退錯冰險害法醫解剖錯人的業者，當時檢警原訂解剖29歲越籍阮姓移工遺體，但工作人員卻錯將39歲印尼籍移工遺體解凍放在解剖台，好在即時發現，當時殯葬所長因此下台。

昨天發生燒錯遺體事件，1名原訂下午火化的阿嬤遺體提前火化，家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，不僅錯失與親人最後道別的機會，更因憤怒與禮儀公司人員爆發肢體衝突。

據了解，依規定遺體進出殯儀館須以QR Code手環核對身分，案件為由同一家代辦葬儀業者同時承辦二件入殮出殯服務，外包業者未依程序再次確認身分，因而導致錯燒。殯葬同業更直指，該業者疑早在2年前就曾把殯葬所冰庫「退錯冰」，險些造成法醫誤剖遺體，如今再度出包，卻仍未被市府嚴格管理，批評「實在離譜」。對此，新竹市政府尚未回應。

1名原訂下午火化的阿嬤遺體提前火化，家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，不僅錯失與親人最後道別的機會，更因憤怒與禮儀公司人員爆發肢體衝突。圖／民眾提供
1名原訂下午火化的阿嬤遺體提前火化，家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，不僅錯失與親人最後道別的機會，更因憤怒與禮儀公司人員爆發肢體衝突。圖／民眾提供

遺體 阿嬤 新竹 殯儀館

延伸閱讀

新竹市立殯儀館誤燒遺體 業者認疏失願賠償、市府說話了

購物節與百貨週年慶同期挨批 竹市：促經濟動能

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

竹市殯儀館疑業者作業疏失 遺體遭提前火化…家屬氣憤爆衝突

相關新聞

不是我阿嬤！竹市殯儀館燒錯遺體 業者被爆還曾出包「遺體退錯冰」

新竹市立殯儀館傳重大疏失，一名原預計昨天下午火化的阿嬤遺體，竟因館方疏失被提前火化。家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，...

行車糾紛變「武鬥」！高雄騎士互不禮讓今街頭爆衝突

高雄市小港區2名機車騎士今天上午因行車不禮讓，雙方停車後起口角，竟在街頭上演肢體衝突，其中1人疑遭對方的指甲劃傷頸部，報...

台68竹北往新竹匝道口車禍 25歲騎士拋飛重傷、道路一度封閉

今日凌晨新竹市經國橋通往台68線快速道路南寮方向匝道口發生一起嚴重車禍，涉及汽、機車事故。一名25歲的男性機車騎士遭拋飛...

影／高中生通勤單車被偷 苦找2天無果...警調監視器5天逮到人

新北市金山區蔡姓高中生每天靠單車上下學，日前到中山路用餐要離開時愛車不翼而飛，他自己找了2天沒有結果向警方求助。警方沿路...

台中市區一早驚傳墜溪 年輕女漂3公里被撈起...頭部重創命危

台中市西屯區今一早6點多驚傳有人墜溪，警消獲報1名20多歲女子從西屯區橋上掉落麻園頭溪，一直被沖到距離約3公里外的五權西...

新竹市殯燒錯屍 孝孫悲喊畫面曝 業者壓制竟偷打人

林姓一家人5日在新竹市立殯儀館舉辦羅姓阿嬤的告別式時，發現承攬冰櫃作業的蓮芳禮儀公司拉錯遺體，讓阿嬤提早火化。林孫不滿見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。