影／高中生通勤單車被偷 苦找2天無果...警調監視器5天逮到人

新北市金山區蔡姓高中生每天靠單車上下學，日前到中山路用餐要離開時愛車不翼而飛，他自己找了2天沒有結果向警方求助。警方沿路調監器5天後逮捕羅男依竊盜罪嫌送辦。蔡母說，原本不抱希望，沒想到警察馬上抓到人，兒子非常開心。

金山警分局金山所長徐志成表示，8月19日獲報，蔡姓高中生在金山用完午餐後，發現每天上下學的交通工具單車不見了，他焦急不已，自己找了2天沒有結果。

警方調閱周邊監視器，鎖定44歲羅姓男子涉案，5天後他逮捕，也找回贓車，蔡姓高中生的母親十分開心，到派出所表達謝意。

蔡母在臉書社群發文說，果然台灣最美的風景是人，他們本來已經不抱希望了，兒子很沮喪在街道四處找了2天都無所獲，感謝金山警察的用心和專業的協助，短短不到周就破案，讓兒子很開心。