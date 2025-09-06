聽新聞
台中市區一早驚傳墜溪 年輕女漂3公里被撈起...頭部重創命危
台中市西屯區今一早6點多驚傳有人墜溪，警消獲報1名20多歲女子從西屯區橋上掉落麻園頭溪，一直被沖到距離約3公里外的五權西橋附近被發現，消防協助將其救上岸時，女子因頭部重創已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救中。
台中市消防局今上午6點30分獲報，西屯區太原路一段、華美西街二段有人墜溪，派遣第七大隊、轄區中港分隊等共計5個單位，出動各式消防車14輛、船艇2艘，消防人員30名，由大隊長盧士偉擔任指揮官。
民眾當時通報，目擊1名年約20多歲女性自3公尺高的橋面掉落，在麻園頭溪上載浮載沉，被往下游沖走後看不到人。
警消一路沿著河岸尋找，最後在3公里外的西區五權西橋攔截到女子，協助將她救上岸、吊掛至路面，但女子因頭部重創當時已經失去呼吸心跳，中國附醫急救中。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
