戶所課員濫用職權查個資 社區會議起口角曝對方隱私惹禍
在桃園市某區戶政事務所任職的李姓課員，因故與新北市同社區的李姓、黃姓住戶爭吵，為此，竟利用職務之便，私自查詢對方資料，某日狹路相逢又起口角，意外曝露對方離異一事挨告，桃園地檢署偵結，依違反個人資料保護法起訴並建請從重量刑。
起訴指出，55歲李女身為具有法定職務權限之公務員，明知查詢戶籍資料須符合特定目的與法定要件，卻因與李姓及黃姓民眾發生糾紛，意圖損害他人利益，於戶政事務所內以個人帳號登入系統，查詢兩人身分證字號並蒐集其個人資料，侵害資訊隱私權。
檢察官認為，李女所為已違反個人資料保護法第19條第1項、第41條及第44條的公務員假借職務上之機會，犯非公務機關未於特定目的必要範圍內蒐集個人資料」罪嫌，由於李女為戶所課員屬刑法規定的公務員，所為違反個資，並請法院依法加重其刑。
此外，起訴書強調，請審酌李女身為戶政事務所課員，較一般民眾理更應遵守法律規定，身為執法人員，應知公私分明，卻假借職務查詢他人個資機會，查詢對方資料，犯後不僅未坦承犯行，甚至將所為推諉責任表示是受承辦員警指示，藉此逃避所為不法犯行，她的態度難認良好，所為實屬非難，請法院從重量刑以昭炯戒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言