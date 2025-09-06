戶所課員濫用職權查個資 社區會議起口角曝對方隱私惹禍

在桃園市某區戶政事務所任職的李姓課員，因故與新北市同社區的李姓、黃姓住戶爭吵，為此，竟利用職務之便，私自查詢對方資料，某日狹路相逢又起口角，意外曝露對方離異一事挨告，桃園地檢署偵結，依違反個人資料保護法起訴並建請從重量刑。

起訴指出，55歲李女身為具有法定職務權限之公務員，明知查詢戶籍資料須符合特定目的與法定要件，卻因與李姓及黃姓民眾發生糾紛，意圖損害他人利益，於戶政事務所內以個人帳號登入系統，查詢兩人身分證字號並蒐集其個人資料，侵害資訊隱私權。

檢察官認為，李女所為已違反個人資料保護法第19條第1項、第41條及第44條的公務員假借職務上之機會，犯非公務機關未於特定目的必要範圍內蒐集個人資料」罪嫌，由於李女為戶所課員屬刑法規定的公務員，所為違反個資，並請法院依法加重其刑。