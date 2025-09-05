新竹市殯燒錯屍 孝孫悲喊畫面曝 業者壓制竟偷打人

林姓一家人5日在新竹市立殯儀館舉辦羅姓阿嬤的告別式時，發現承攬冰櫃作業的蓮芳禮儀公司拉錯遺體，讓阿嬤提早火化。林孫不滿見不到阿嬤最後一面，和業者爆發肢體衝突，如今現場畫面曝光，林孫被壓在地上崩潰大喊：「我外婆最後一面都見不到，你們懂嗎」，令人鼻酸。

據了解，新竹市殯冰庫與意外死亡案件作業，由蓮芳禮儀公司得標承攬，羅姓阿嬤遺體5日上午被誤當成吳姓婦人的遺體，上午在家屬舉辦告別式後，因家屬未發現有誤就直接火化；下午輪到羅家阿嬤的告別式上，家屬瞻仰遺容時，赫然發現並非自己的阿嬤，聽到已經火化，悲痛萬分直呼：「連最後一面都見不到」。

如今移靈走廊現場畫面曝光，28歲林姓孫子情緒失控，對殯葬業者揮拳後隨即被壓制在地。他崩潰大喊：「我外婆燒完了！那是我外婆、我外婆！最後一面都見不到，你們懂嗎？」撕心裂肺的哭喊，讓現場家屬跟著鼻酸。

不過，前來勸架的黑衣殯葬業者不僅國罵不斷，還在壓制過程中趁機揮拳打向林男，引發家屬當場喝斥：「不要打人！」業者則反嗆：「他就可以打人嗎？還說要叫警察」，雙方怒火再度升高。

現場除家屬與殯葬業者外，殯葬管理所人員與所長黃坤勝也在場，目睹全程衝突。原本場面一度稍歇，但隨後再度爆發推擠與口角，所幸在其他人拉開後，紛爭才暫告平息。

蓮芳禮儀公司表示，事發後已與家屬確認狀況，並達成協議，將依家屬意願提供補償；員工未依規定落實SOP，才釀成憾事，將全面檢討流程，防止類似情況再度發生。

新竹市民政處表示，經調查某代辦葬儀業者，同時承辦羅姓、吳姓死者入殮出殯服務，外包業者未依程序再次確認身分，才導致錯燒。此事為代辦葬儀業者疏失，業者、家屬初步達成共識，先完成告別式，後續再擇日辦理完整告別式；針對代辦業者、冷凍庫委外廠商等疏失，將釐清責任後依規定處分。

新竹市殯已非首次搞烏龍，2023年9月才發生領錯屍體，差點害法醫解剖錯人，事後也有民眾在臉書社團「新竹人新竹事」發文，認為這起遺體燒錯事件，殯葬管理所必須承擔最大責任。

發文者指出，蓮芳禮儀公司多年來幾乎壟斷新竹市立殯儀館多項標案與勞務服務，得標範圍廣泛，令人質疑背後是否存在利益輸送與圖利問題。尤其此次「燒錯大體」的嚴重疏失並非首次發生，過去類似狀況也屢有耳聞，卻從未見殯葬管理所對該公司進行實質懲處或嚴格監督，反而讓同一家公司持續把持館內作業，導致錯誤一再重演，甚至釀成無可挽回的遺憾。