新竹市殯錯燒遺體 家屬怒毆殯葬業者
新竹市立殯儀館昨傳重大疏失，原定昨天下午告別式後火化的羅姓阿嬤遺體，昨上午遭提早火化，羅的家屬瞻仰遺容時，發現躺在棺木內的「不是我的阿嬤」，錯過與阿嬤最後道別，家屬氣得與禮儀公司人員爆發肢體衝突。
新竹市殯已非首次搞烏龍，2023年9月才發生領錯屍體，差點害法醫解剖錯人。據了解，新竹市殯冰庫與意外死亡案件作業，由某禮儀公司得標承攬，羅姓阿嬤遺體昨被誤當成吳姓婦人，上午告別式後，因家屬未發現有誤就直接火化。
下午輪到羅家阿嬤的告別式，家屬瞻仰遺容時，赫然發現並非自己的阿嬤，聽到已經火化，悲慟萬分直呼「連最後一面都見不到」。家屬情緒失控，現場爆發推擠拉扯，28歲林孫出手打傷禮儀公司58歲黃姓老闆、25歲女員工，女員工左側肋骨挫傷送醫。
警方獲報後到場制止，2挨打的禮儀公司人員未提告，警方依法將鬥毆的相關人等送辦。
殯葬業者透露，依規定遺體進出殯儀館時，須掃描QR Code手環核對身分，但部分業者為了省事，常在驗屍後就拆掉手環，恐是誤燒主因；殯儀館疑似監督不力，未落實作業流程，才釀重大疏失。新竹市殯2023年9月發生領錯屍體事件，時任殯葬管理所長洪坤戊下台。
承攬的禮儀公司表示，已與家屬達成協議並提供補償；員工未依規定落實SOP，才釀成憾事，將全面檢討流程，防止類似情況再發生。
新竹市府表示，經調查，某葬儀業者同時承辦羅姓、吳姓死者入殮出殯服務，外包業者未依程序再次確認身分，才導致錯燒，釐清責任後依規定處分。
