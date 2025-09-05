桃園工廠二氧化碳外洩！男凍傷「黏在儲存槽」 消防1方法助脫離
桃園市新屋區8月26日下午一家工廠儲氣槽疑氣閥故障，引起二氧化碳噴發，造成現場68歲王男受傷送醫，消防局今天表示仍需進一步釐清事故原因。
消防局第二大隊新屋分隊當天約1點17分據報，趕往新屋區埔工路工廠救援，到場時氣體仍在噴發影響救災視線，隊員立即射水排除，並將王姓傷者移至安全地點。檢傷發現他下背部、臀部及下肢凍傷，支援的救護隊員以淋浴處置，隨後上富岡分隊的救護車給氧，同時送往林口長庚醫院；王男到醫院時意識清醒，轉燒燙傷中心治療與觀察。
消防人員到場發現王男因吸入高濃度二氧化碳一度無意識，下背至大腿處因乾冰凍結，人黏在槽體上，一時無法脫困，立即以水線噴灑，緩解冷凍沾黏，數分鐘後王脫離槽體，救護隊員把他搬離現場，估計全身約45%凍傷。
